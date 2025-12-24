האם הפועל ת"א טובה יותר בלי וסיליה מיציץ'?

עוד יום במשרד של הפועל תל אביב נגמר עם 72:82 על באיירן מינכן, ובכך האדומים נותרו לבדם בפסגה של היורוליג ושבו לנצח אחרי ההפסד לפנאתינייקוס. מחזיקת היורוקאפ רחוקה ניצחון אחד, במשחק החזרה למנורה, כדי לסיים סיבוב במקום הראשון במפעל הבכיר באירופה.

פודקאסט הפועל תל אביב בכדורסל עם ריף גרוס וגיל אמיתי סיכם את הניצחון החלק על באיירן: האם הקבוצה טובה יותר בלי וסיליה מיציץ’ בכושרו הנוכחי, הריגוש שמוסיף ים מדר למועדון, ממשיכים את קמפיין אלייז’ה בראיינט ל-MVP ודן אוטורו אורב לו.

עוד בפרק: קצת על בני הרצליה, ההיעדרות הקרובה של הרכז הסרבי, סיפורים של גיל אמיתי על ג’יימס יאנג, מבט קצת לעבר חולון וז’לגיריס ועוד. האזנה נעימה.