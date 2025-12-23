יום שלישי, 23.12.2025 שעה 19:22
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4620-5118ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3716-3318אתלטיקו מדריד3
3515-3116ויאריאל4
3317-2217אספניול5
2819-2917בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2324-1618אתלטיק בילבאו8
2220-2317אלצ'ה9
2026-2417סביליה10
2022-1317חטאפה11
1820-1717אוססונה12
1824-1917מיורקה13
1820-1417אלאבס14
1820-1317ראיו וייקאנו15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

רשמית: ריאל הודיעה על השאלת אנדריק לליון

הבלאנקוס הודיעו באופן רשמי על כך שהחלוץ הברזילאי הצעיר יושאל לקבוצה הצרפתית עד לסיום העונה הנוכחית ללא אופציית רכישה, כשהיא תשלם 50% משכרו

|
אנדריק (IMAGO)
אנדריק (IMAGO)

זה היה באוויר וכעת זה הפך להיות רשמי. ריאל מדריד הודיעה על כך שהחלוץ הצעיר של הקבוצה, אנדריק, הושאל עד סוף העונה הקרובה לליון הצרפתית, אחרי שמיעט לקבל הזדמנויות במדים הלבנים והוא ינסה לצבור דקות משחק וניסיון בליג 1.

ההשאלה היא אך ורק עד סוף העונה, כלומר לכמה חודשים בלבד, כשעל פי הדיווחים לליון אין אופציית רכישה על החלוץ וזה אומר שבריאל מדריד בונים עליו לעתיד. בנוסף, דיווח שהקבוצה מצרפת תהיה אחראית לשלם על 50% מהשכר של השחקן, כאשר הספרדים ישלמו את ה-50% הנותרים.

מאז שהגיע לריאל מדריד בתחילת העונה שעברה אנדריק רשם 40 הופעות בהן הוא כבש שבעה שערים ובישל גול נוסף, אך רוב ההופעות היו כמחליף והעונה אפילו גונסאלו גארסיה הפך לעדיף עליו ברוטציה של צ’אבי אלונסו. העונה יש לברזילאי שלוש הופעות בלבד, אחת בליגה, אחת באלופות ואחת בגביע.

ענק: אמבפה השתווה לרונאלדו ב-0:2 של ריאל

אנדריק בן ה-19 החל את הקריירה שלו בפלמייראס ושם נצץ כבר בגיל צעיר מאוד, מה שגרם לריאל מדריד לרכוש אותו ותחילה להשאיר אותו בקבוצה מברזיל, עד שבעונה שעברה הוא עשה את הדרך לבירת ספרד. הוא יקווה להרשים בצרפת ולחזור מהדלת הראשית לריאל.

ליון נמצאת במקום החמישי בליגה הצרפתית, עם 27 נקודות לאחר 16 מחזורים והיא רחוקה עשר נקודות מהמוליכה. מי שחושב שהמוליכה היא פ.ס.ז’, אז שיבדוק שוב, כאשר לאנס המפתיעה נמצאת בפסגה עם נקודה אחת יותר מאלופת צרפת ואירופה של לואיס אנריקה.

