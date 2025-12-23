רשמית: ריאל הודיעה על השאלת אנדריק לליון

זה היה באוויר וכעת זה הפך להיות רשמי. ריאל מדריד הודיעה על כך שהחלוץ הצעיר של הקבוצה, אנדריק, הושאל עד סוף העונה הקרובה לליון הצרפתית, אחרי שמיעט לקבל הזדמנויות במדים הלבנים והוא ינסה לצבור דקות משחק וניסיון בליג 1.

ההשאלה היא אך ורק עד סוף העונה, כלומר לכמה חודשים בלבד, כשעל פי הדיווחים לליון אין אופציית רכישה על החלוץ וזה אומר שבריאל מדריד בונים עליו לעתיד. בנוסף, דיווח שהקבוצה מצרפת תהיה אחראית לשלם על 50% מהשכר של השחקן, כאשר הספרדים ישלמו את ה-50% הנותרים.

מאז שהגיע לריאל מדריד בתחילת העונה שעברה אנדריק רשם 40 הופעות בהן הוא כבש שבעה שערים ובישל גול נוסף, אך רוב ההופעות היו כמחליף והעונה אפילו גונסאלו גארסיה הפך לעדיף עליו ברוטציה של צ’אבי אלונסו. העונה יש לברזילאי שלוש הופעות בלבד, אחת בליגה, אחת באלופות ואחת בגביע.

ענק: אמבפה השתווה לרונאלדו ב-0:2 של ריאל

אנדריק בן ה-19 החל את הקריירה שלו בפלמייראס ושם נצץ כבר בגיל צעיר מאוד, מה שגרם לריאל מדריד לרכוש אותו ותחילה להשאיר אותו בקבוצה מברזיל, עד שבעונה שעברה הוא עשה את הדרך לבירת ספרד. הוא יקווה להרשים בצרפת ולחזור מהדלת הראשית לריאל.

ליון נמצאת במקום החמישי בליגה הצרפתית, עם 27 נקודות לאחר 16 מחזורים והיא רחוקה עשר נקודות מהמוליכה. מי שחושב שהמוליכה היא פ.ס.ז’, אז שיבדוק שוב, כאשר לאנס המפתיעה נמצאת בפסגה עם נקודה אחת יותר מאלופת צרפת ואירופה של לואיס אנריקה.