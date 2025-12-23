יום שלישי, 23.12.2025 שעה 20:28
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4620-5118ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3716-3318אתלטיקו מדריד3
3515-3116ויאריאל4
3317-2217אספניול5
2819-2917בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2324-1618אתלטיק בילבאו8
2220-2317אלצ'ה9
2026-2417סביליה10
2022-1317חטאפה11
1820-1717אוססונה12
1824-1917מיורקה13
1820-1417אלאבס14
1820-1317ראיו וייקאנו15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

הלחיץ: התמונה של קרבחאל שבלבלה את הקהל

בזמן שהוא מחלים מפציעה, מגן ריאל מדריד ביקר את חברו וגיסו חוסלו בקטר כשנכח במשחק וקיבל חולצה, אך התמונה עושה רושם של חתימה וברשתות לא הבינו

|
דני קרבחאל עם החולצה של אל גרפה (אינסטגרם)
דני קרבחאל עם החולצה של אל גרפה (אינסטגרם)

דני קרבחאל ממשיך בתהליך ההחלמה שלו במטרה לחזור בהקדם האפשרי למדי ריאל מדריד. המגן הימני סבל מפציעות בתקופה האחרונה, אך במועדון מקווים לראות אותו חוזר לכשירות מלאה לקראת הישורת האחרונה של העונה, שבה חסרונו מורגש היטב.

בזמן שהוא מתאושש, קרבחאל ניצל את ההפוגה כדי לצאת לחופשה קצרה בקטר, שם ביקר את חברו לשעבר וגיסו, חוסלו, המשחק באל גרפה. במועדון הקטרי קיבלו את שחקן ריאל מדריד בחום, ונשיא המועדון, השייח’ ג’סים בן תאמר אל ת’אני, אף העניק לו חולצה רשמית עם שמו.

האירוע גרם לבלבול רב כאשר ברשתות החלו לרוץ התמונה של קרבאחל עם החולצה, תמונה שמאוד דומה לאירוע שבה שחקן מוצג בקבוצה חדשה. לא מעט אוהדים לא הבינו את הנסיבות, ובהמשך הבינו שמדובר בביקור בלבד וחולצה שקיבל מתנה.

ענק: אמבפה השתווה לרונאלדו ב-0:2 של ריאל

קרבחאל נכח גם ביציע במשחק שבו ניצחה אל גרפה 0:1 את אל וואחדה במסגרת ליגת האלופות של אסיה. תמונות מהביקור שפורסמו ברשתות החברתיות של המועדון עוררו תגובות רבות גם מצד אוהדי אל־גרפה, שחלקם כבר הביעו תקווה לראות בעתיד את המגן הספרדי לובש את צבעי קבוצתם, לצד חוסלו.

