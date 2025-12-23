הלחיץ: התמונה של קרבחאל שבלבלה את הקהל

דני קרבחאל ממשיך בתהליך ההחלמה שלו במטרה לחזור בהקדם האפשרי למדי ריאל מדריד. המגן הימני סבל מפציעות בתקופה האחרונה, אך במועדון מקווים לראות אותו חוזר לכשירות מלאה לקראת הישורת האחרונה של העונה, שבה חסרונו מורגש היטב.

בזמן שהוא מתאושש, קרבחאל ניצל את ההפוגה כדי לצאת לחופשה קצרה בקטר, שם ביקר את חברו לשעבר וגיסו, חוסלו, המשחק באל גרפה. במועדון הקטרי קיבלו את שחקן ריאל מדריד בחום, ונשיא המועדון, השייח’ ג’סים בן תאמר אל ת’אני, אף העניק לו חולצה רשמית עם שמו.

האירוע גרם לבלבול רב כאשר ברשתות החלו לרוץ התמונה של קרבאחל עם החולצה, תמונה שמאוד דומה לאירוע שבה שחקן מוצג בקבוצה חדשה. לא מעט אוהדים לא הבינו את הנסיבות, ובהמשך הבינו שמדובר בביקור בלבד וחולצה שקיבל מתנה.

ענק: אמבפה השתווה לרונאלדו ב-0:2 של ריאל

קרבחאל נכח גם ביציע במשחק שבו ניצחה אל גרפה 0:1 את אל וואחדה במסגרת ליגת האלופות של אסיה. תמונות מהביקור שפורסמו ברשתות החברתיות של המועדון עוררו תגובות רבות גם מצד אוהדי אל־גרפה, שחלקם כבר הביעו תקווה לראות בעתיד את המגן הספרדי לובש את צבעי קבוצתם, לצד חוסלו.