יום שלישי, 23.12.2025 שעה 18:47
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
84%2801-297725דטרויט פיסטונס
68%2462-261722ניו יורק ניקס
65%2647-272723פילדלפיה 76'
64%2731-292325בוסטון סלטיקס
54%3059-308826קליבלנד קאבלירס
52%2850-284525טורונטו ראפטורס
50%3106-309026אטלנטה הוקס
50%2842-287124מיאמי היט
50%2928-287824שיקגו בולס
48%2679-268423אורלנדו מג'יק
36%2923-279525מילווקי באקס
32%2938-287125שארלוט הורנטס
30%2632-252123ברוקלין נטס
20%2989-275025אינדיאנה פייסרס
17%2886-260123וושינגטון וויזארדס
 מערב 
91%2444-278923אוקלהומה ת'אנדר
79%2787-301824דנבר נאגטס
73%2499-263622סן אנטוניו ספרס
68%2467-268322יוסטון רוקטס
68%2570-256922לוס אנג'לס לייקרס
68%2866-296125מינסוטה טימברוולבס
54%2900-298926גולדן סטייט ווריורס
52%2624-264723פיניקס סאנס
40%2903-283925ממפיס גריזליס
40%3020-295325פורטלנד בלייזרס
38%3013-292326דאלאס מאבריקס
38%3041-291624יוטה ג'אז
31%3171-299226ניו אורלינס פליקנס
28%3042-280325סקרמנטו קינגס
21%2750-261424לוס אנג'לס קליפרס

ב-NBA שוקלים חוקים דרמטיים נגד הטנקינג

בליגה הטובה בעולם מגבשים מהלכים משמעותיים כנגד התופעה שעמדה לאחרונה בלב כתבי אישום על הימורים. שלושה רעיונות מרכזיים עלו כדי לייצר שינוי

|
צ'ונסי בילאפס (IMAGO)
צ'ונסי בילאפס (IMAGO)

הנהלת ה-NBA החלה לאחרונה לגבש מהלכים דרמטיים לבלימת תופעת הטנקינג, בעקבות זעזוע עמוק שחוותה הליגה עם חשיפת שערוריית ההימורים מוקדם יותר העונה. בישיבת שנערכה לאחרונה הוצגו לבעלים ולמנכ”לים הצעות לשינוי תקנוני בשיטת הלוטרי והגנות על בחירות דראפט. המטרה המרכזית היא לנתק את הקשר שבין הפסדים מכוונים לבין ניצול מידע פנים על פציעות, נושא שעמד בלב כתבי האישום נגד שחקנים ומאמנים.

הקשר בין הימורים לטנקינג הפך למוקד העניין של הליגה לאחר הגשת כתבי אישום נגד דמויות כמו מאמנו של דני אבדיה לשעבר צ’ונסי בילאפס. על פי החשד, מידע על השבתת שחקנים לצורך שיפור מיקום בדראפט דלף למהמרים, שהשתמשו בו כדי להשיג יתרון לא חוקי. הליגה מבינה כעת כי מניפולציה של סגלי הקבוצות בשלהי העונה אינה רק פוגעת בתחרותיות, אלא מהווה פרצה אבטחתית ופלילית חמורה שמאיימת על יושרת המשחק.

במהלך הדיונים, הועלו מספר רעיונות מרכזיים שנועדו להפוך את ההפסדים המכוונים לפחות משתלמים עבור הקבוצות:

כדורסל (רועי כפיר)כדורסל (רועי כפיר)

1) הגבלת ההגנות על בחירות דראפט לטופ 4 או למקום ה-14 ומעלה, מה שיבטל את ההגנות הבעייתיות במרכז הלוטרי.

2) איסור על קבוצה לבחור באחד מארבעת המקומות הראשונים בדראפט שנתיים ברציפות.

3) קביעת מיקומי הלוטרי החל מה-1 במרץ כדי למנוע “צלילה” מכוונת בטבלה בשבועות האחרונים של העונה.

הליגה הדגישה כי הצעדים הללו לא נועדו לפגוע בקבוצות שנמצאות בתהליך בנייה מחדש לגיטימי ומשחקות עם סגל צעיר, אלא באלו ש”משביתות” כוכבים בריאים באופן מניפולטיבי. ב-NBA רוצים להבטיח שקבוצות ימשיכו לנסות לנצח גם כשהן מחוץ למרוץ לפלייאוף, ובכך למנוע מצבים שבהם הקהל והמהמרים נחשפים למשחקים שתוצאתם הוכרעה מראש בחדרי המנהלים.

