ב-NBA שוקלים חוקים דרמטיים נגד הטנקינג

הנהלת ה-NBA החלה לאחרונה לגבש מהלכים דרמטיים לבלימת תופעת הטנקינג, בעקבות זעזוע עמוק שחוותה הליגה עם חשיפת שערוריית ההימורים מוקדם יותר העונה. בישיבת שנערכה לאחרונה הוצגו לבעלים ולמנכ”לים הצעות לשינוי תקנוני בשיטת הלוטרי והגנות על בחירות דראפט. המטרה המרכזית היא לנתק את הקשר שבין הפסדים מכוונים לבין ניצול מידע פנים על פציעות, נושא שעמד בלב כתבי האישום נגד שחקנים ומאמנים.

הקשר בין הימורים לטנקינג הפך למוקד העניין של הליגה לאחר הגשת כתבי אישום נגד דמויות כמו מאמנו של דני אבדיה לשעבר צ’ונסי בילאפס. על פי החשד, מידע על השבתת שחקנים לצורך שיפור מיקום בדראפט דלף למהמרים, שהשתמשו בו כדי להשיג יתרון לא חוקי. הליגה מבינה כעת כי מניפולציה של סגלי הקבוצות בשלהי העונה אינה רק פוגעת בתחרותיות, אלא מהווה פרצה אבטחתית ופלילית חמורה שמאיימת על יושרת המשחק.

במהלך הדיונים, הועלו מספר רעיונות מרכזיים שנועדו להפוך את ההפסדים המכוונים לפחות משתלמים עבור הקבוצות:

כדורסל (רועי כפיר)

1) הגבלת ההגנות על בחירות דראפט לטופ 4 או למקום ה-14 ומעלה, מה שיבטל את ההגנות הבעייתיות במרכז הלוטרי.

2) איסור על קבוצה לבחור באחד מארבעת המקומות הראשונים בדראפט שנתיים ברציפות.

3) קביעת מיקומי הלוטרי החל מה-1 במרץ כדי למנוע “צלילה” מכוונת בטבלה בשבועות האחרונים של העונה.

הליגה הדגישה כי הצעדים הללו לא נועדו לפגוע בקבוצות שנמצאות בתהליך בנייה מחדש לגיטימי ומשחקות עם סגל צעיר, אלא באלו ש”משביתות” כוכבים בריאים באופן מניפולטיבי. ב-NBA רוצים להבטיח שקבוצות ימשיכו לנסות לנצח גם כשהן מחוץ למרוץ לפלייאוף, ובכך למנוע מצבים שבהם הקהל והמהמרים נחשפים למשחקים שתוצאתם הוכרעה מראש בחדרי המנהלים.