בשביל זה נשארתם? מה קורה באליצור נתניה

אליצור נתניה כיכבה בשבועות האחרונים בכותרות ולא בצורה חיובית. הקבוצה עברה טלטלה רצינית, בצורת עזיבה של כמעט כל השדרה המקצועית והניהולית ועל המגרש הדברים נראים רע והקבוצה במקום האחרון, עם נצחון בודד מעשרה משחקים. אנחנו כאן כדי לעשות לכם סדר בהשתלשלות האירועים:

אליצור נתניה עלתה בסוף עונת 2023/24 לליגת העל ובמקביל הסתיימה בניית הארנה החדשה בעיר, אולם חדשני ומפואר של 2,500 מקומות, אחרי שנים בהן שיחקה באולם ישורון הצר והמיושן. העתיד נראה ורוד, או נכון יותר, צהוב -שחור.

אבל בפועל המצב היה אחר לחלוטין. כבר בקיץ האחרון התחיל סרט בהמשכים, כאשר למרות שהקבוצה ירדה בעונה שעברה ללאומית, בעקבות האיחוד של הפועל עפולה והפועל גלבוע/גליל להפועל העמק, התפנה מקום בליגת העל. לנתניה, כיורדת הבכירה, הוצע להישאר, אך עמותת הפועל עפולה ניסתה לבצע איחוד עם עירוני אילת ולתת לה את המקום בליגה. המאבק המשפטי היה ארוך ומייגע והסתיים בהחלטה שנתניה תשחק בליגת העל.

אוהדי אליצור נתניה (רועי כפיר)

בעקבות המאבק הארוך נפגעה מאוד ההכנה של היהלומים לליגה ובניית הקבוצה החלה מאוחר. למרות זאת, הקבוצה הצליחה לגייס את התקציב ולא רק זאת, אלא שיושב ראש הקבוצה, אבידן נגר, הצליח לגייס את איש העסקים מייקל בוברוב, מבעלי קבוצת פטרוכימיים, בעלי השליטה בקבוצת בז"ן.

יש לציין שהקבוצה נמצאת בבעלות העירייה, שמינתה עמותה לנהל את הקבוצה. כיושב הראש נמצא כבר שמונה שנים אבידן נגר, שעושה את התפקיד בהתנדבות מלאה, במקביל לעסקיו הפרטיים. בוברוב הזרים מאות אלפי דולרים, הקבוצה הצליחה להביא שבעה זרים איכותיים ולהעמיד קבוצה. אלא שבזה לא נגמרו הצרות.

בוברוב החל להיות מעורב גם במישור המקצועי. הנהלת נתניה ציפתה כבר בקיץ שעידן אבשלום, המנהל המקצועי מזה שש שנים ומי שהפך בעונה שעברה גם למאמן הקבוצה בפועל, שיזוז הצידה מעמדת המאמן, לאחר שלא הצליח להשאיר את הקבוצה בליגה. אבשלום נשאר בתפקיד, מה שעורר מתחים.

עידן אבשלום (רועי כפיר)

בסופו של דבר אבשלום הוזז מתפקיד המאמן לאחר שרשרת ההפסדים בפתיחת העונה. בקבוצה ניסו קודם כל להביא את גיא גודס לעמדת המאמן ולאחר שסירב, פנו לאופציית המאמן הזר והביאו את היווני אריס ליקויאניס.

במקביל, פנה נגר ללימור מזרחי, כדי להביאה למועדון כמנכ"לית, שתהיה דמות מקצועית מנוסה שתסייע לעשות סדר. עם מזרחי התנהל משא ומתן של כמה שבועות ותוך כדי הטלטלות המשיכו: עידן אבשלום עזב את תפקידו כמנהל מקצועי בתחילת השבוע שעבר, נגר עצמו עזב את תפקיד יושב הראש לקראת סוף השבוע, לאחר שמונה שנים בתפקיד, בגלל מאבקי כח בתוך הנהלת הקבוצה, שגרמו לו להרגיש תחושת מיצוי בתפקיד. הודעתו של נגר הפתיעה לחלוטין את אנשי נתניה וגם את עיריית נתניה, שמינו את נגר לתפקיד ומעריכים אותו מאוד.

אך גם כאן לא הסתיימו הצרות: ביום ראשון, לאחר הפסד הליגה השמיני ברציפות של הקבוצה, גם המאמן ליקויאניס הודיע שהוא עוזב, לאחר שחש חוסר התאמה לשחקנים שברשותו.

אריס ליקויאניס (רועי כפיר)

בינתיים מזרחי מונתה רשמית, אבל מוצאת את עצמה ללא יושב ראש וללא מאמן. את האימונים מעבירים כרגע עוזר המאמן, נתנאל דהן ואור ג'אנח, שאחראי על המדיה והתקשורת בקבוצה ושימש בעבר גם כעוזר מאמן במועדון. בקבוצה ניסו לפנות למספר מועמדים ישראלים, כמו אורן אהרוני ואריק שיבק, אך הם ענו בשלילה.

אז נכון לעכשיו אין יושב ראש, אין מאמן, יש מקום אחרון והרבה חוסר ודאות. יש אולי ודאות אחת והיא שאם הדברים לא יתחילו להשתפר, הקבוצה תרד שוב לליגה הלאומית והפעם כנראה גם לא תקבל הזדמנות לחזור כל כך מהר ..