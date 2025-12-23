"זכינו לשמוע אותו": בספורט נפרדים ממלר ז"ל

אבל כבד בתקשורת הספורט הישראלית. אחרי מאבק ממושך בסרטן העור, פרשן הכדורגל אבי מלר ז”ל הלך לעולמו מוקדם יותר היום (שלישי). מלר היה אחד ממומחי הכדורגל העולמי הגדולים בישראל והיה ידוע בחיבתו הרבה לכדורגל האנגלי ובאופן כללי לענף, עם תשוקה מדהימה אליו. הפרידות בספורט הישראלי הגיעו בהמשך.

שר התרבות והספורט מיקי זוהר: "קיבלתי בצער רב את הבשורה על פטירתו של אבי מלר, אחד מקולות הספורט המזוהים והאהובים בישראל. אבי ליווה דורות של אוהדים בשידוריו, בפרשנות חדה, בידע עצום ובאהבה אמיתית למשחק. באופן אישי, נהניתי במיוחד לשמוע אותו משדר את הליגה האנגלית, בקולו הייחודי, בהתלהבות ובבקיאות יוצאת הדופן. קולו וסגנונו הפכו אותו לדמות מיתולוגית בנוף התקשורת הישראלית. תרומתו לספורט הישראלי תישאר חקוקה בזיכרון הציבורי. יהי זכרו ברוך".

יו"ר מנהלת הליגות ארז כלפון: “הצטערתי לשמוע על מותו בטרם עת של שדר הכדורגל המיתולוגי אבי מלר. שפתו העשירה והציורית של אבי גרמה לרבים כל כך להתאהב בשידורי הכדורגל. זכינו לשמוע אותו משדר בהתלהבות רבה את שידורי הליגה האנגלית וליגת האלופות לצד משחקי הכדורגל בישראל. קולו ייחסר לכולנו, יהי זכרו ברוך".

ארז כלפון (עמרי שטיין)

‏ממכבי ת”א בכדורגל נסמר: “מועדון הכדורגל מכבי תל אביב משתתף בצער משפחת מלר וערוץ הספורט עם לכתו של השדר והפרשן אבי מלר שנפטר היום בגיל 72 לאחר מאבק במחלת הסרטן. ‏יהי זכרו ברוך”.

בהתאחדות רשמו: “חבר, כל כך שקט ועצוב כאן בלעדיך. בטוחים שהכדורגל החזיר לך את האהבה שהרעפת עליו במשך כל כך הרבה שנים”.

בהפועל ת”א בכדורגל מסרו: “מועדון הכדורגל הפועל ת״א משתתף בצער משפחת מלר על מותו של איש התקשורת האגדי, אבי מלר. אבי, היה ידוע בשנינותו, הידע הרב שלו ומעל הכל, אהבה אמיתית לספורט ולכדורגל בפרט. משחקי המילים שלו יזכרו לנצח וימשיכו להעלות חיוך על פניהם של אוהדי הספורט. אבי, להתראות בשמחות אנגליות ואחרות. יהי זכרו ברוך”.

שינו זוארץ, יו״ר ההתאחדות לכדורגל: ״בצד העצב והכאב הגדול על פטירתו בטרם עת של העיתונאי, הפרשן והשדר המחונן אבי מלר, נמצאת הנחמה על הזכות ליהנות מקולו, מהידע שלו ומאהבתו העצומה למשחק שנים כה רבות. מלר לימד את כולנו לאהוב את המשחק, כמעט ללא קשר למקום, ליום או לשעה בה הוא מתקיים. אהבה אמיתית שאינה תלויה בדבר. יהי זכרו ברוך״.

שינו זוארץ (ראובן שוורץ)

בהפועל חיפה רשמו: “מועדון כדורגל הפועל חיפה כואב את לכתו של איש התקשורת ואוהד הקבוצה אבי מלר ז"ל שנפטר היום בגיל 72 אחרי מאבק במחלה קשה. מלר, נחשב לחובב כדורגל אנגלי מושבע ולבעל ידע אינסופי בכל מה שקשור בכדורגל מהאי הבריטי. ולא רק. עם השנים הפך לאחת מהדמויות האהובות בערוץ הספורט ובאולפן ליגת האלופות יחד עם חברו אוהד הקבוצה מודי בראון ז"ל שנפטר לפני 3 שנים בגיל 59. מלר כתב טור מיוחד בספר המאה שהוציא המועדון לציון 100 שנה להקמתו תחת הכותרת Forever young בו סיפר על גיבור ילדותו ומושא הערצתו רובי יאנג”.

עוד מהפועל חיפה: “אבי שזכה לכינוי החיבה מלרק'ה בערוץ הספורט אהד את הפועל חיפה מילדותו בנווה שאנן וכילד החל לנסוע בשבתות בקו 51 מהתחנה בחליסה לקרית חיים. בפרויקט הגשמת חלומות שערך ערוץ הספורט לפני כ-15 שנים בחר מלר להגשים חלום ולהשתתף כשחקן באימון הפועל חיפה בקריית חיים. המועדון יקיים טקס לזכרו לפני המשחק הביתי הקרוב ביום שלישי מול בני סכנין. אוהבים אותך אבי. נוח על משכבך בשלום. אנו שולחים תנחומים וחיבוק לבני המשפחה”.

מכבי חיפה: “מועדון הכדורגל מכבי חיפה מרכין ראש עם היוודע דבר מותו של שדר, פרשן וידען הספורט, אבי מלר ז”ל. יהי זכרו ברוך”.

הפועל ב”ש: “קולו של אבי מלר ז״ל היווה פסקול לשידורי הספורט מהמגרשים ומהאולפנים במשך שנים רבות וליווה דורות שגדלו על סגנונו הייחודי ושפתו העשירה. לכתו יותיר חלל עמוק בתקשורת הספורט. אנו מבקשים לחזק את משפחתו ומכריו בעת קשה זו. יהי זכרו ברוך”.

אבי מלר ז"ל (משה חרמון)

מ.ס אשדוד: “מועדון ספורט אשדוד משתתף בצערה העמוק של משפחת מלר על לכתו של השדר, הפרשן ואיש התקשורת האהוב, אבי מלר ז"ל. מלר היה ידוע באהבתו הגדולה לכדורגל וביכולת יוצאת דופן לשחק עם המילים ולהפוך כל שידור לחוויה. מלר הותיר אחריו מורשת משמעותית ומעוררת השראה בעולם הספורט הישראלי. יהי זכרו ברוך”.