יום שלישי, 23.12.2025 שעה 18:08
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

ארי כהן האריך את החוזה שלו בהפועל תל אביב

המשכיות: האדומים עובדים על הסגל גם תוך כדי העונה הנהדרת שלהם והודיעו על המשך ההתקשרות עם הקשר עד סיום עונת 2028/29: "זה הדבר הטבעי בשבילי"

|
ארי כהן (שחר גרוס)
ארי כהן (שחר גרוס)

בשיאה של עונה נהדרת בהפועל תל אביב לא שוכחים לעבוד גם על העתיד ולשמר שחקנים שהם רואים אותם כבעלי פוטנציאל להיות חלק חשוב מהמועדון, וכך נעשה גם היום (שלישי). האדומים הודיעו על הארכת חוזהו של הקשר ארי כהן עד סיום עונת 2028/29.

כהן בן ה-22 הצטרף למחלקת הנוער בגיל 15, ושיחק בקבוצות נערים ב׳, א׳ ובקבוצת הנוער. את הופעת הבכורה שלו בקבוצה הבוגרת ערך בתחילת עונת 2022/23, במשחק גביע הטוטו מול הפועל ירושלים, ועד כה לבש את המדים האדומים במשך ארבע שנים, בהן רשם 66 הופעות וכבש שבעה שערים בכל המסגרות. בחצי השני של עונת 23/24 הושאל להפועל כפ״ס מהליגה הלאומית, בה כבש שמונה שערי ליגה.

כהן אמר לאחר החתימה: ״עבורי, להאריך חוזה בהפועל תל אביב זה הדבר הכי טבעי שיש. לדעת שהמועדון נמצא מאחוריי ושיש לי עתיד במקום שהוא בית בשבילי, זו זכות גדולה עבורי. אני מבטיח לקהל שלנו שאעשה הכל להחזיר למועדון ולתת רגעי אושר על הדשא, ולייצג תמיד את החולצה האדומה בכבוד. יאללה הפועל”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקוםנגןלאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהבית
לאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהביתנגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */