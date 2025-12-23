סוף פודגוראנו הושעה מאימון מכבי חיפה

מכבי חיפה סיימה אמש (שני) בהפסד מאכזב, 2:1 מול בית”ר ירושלים, ובכך לא תמו הבעיות במועדון שבו החליטו להשעות מהאימון היום את סוף פודגוראנו.

בסיום המשחק כשהשחקנים הגיעו להודות לקהל, סוף פודגוראנו לא הצטרף, ובמועדון החליטו להשעות אותו מאימון הקבוצה היום בעקבות זאת, כשהוא יעמוד לוועדת משמעת ביום חמישי.

בחיפה הבהירו שההחלטה להשעותו נבעה מכך שיש נהלים לפיהם שחקנים צריכים להגיע להודות בסיום לקהל דבר שסוף החליט לא לעשות ולכן נענש.

הקשר חזר לסגל במשחק האחרון אחרי שישב ביציע לאורך מספר משחקים ואינו מתוכנן להישאר מעבר לעונה הזאת שהיא גם תום חוזהו בקבוצה. לא מהנמנע שהוא ישוחרר כבר בינואר לקבוצה אחרת.