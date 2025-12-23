יו"ר איגוד ההתעמלות העולמי יגיע לביקור בארץ

אחרי הפארסה באליפות העולם באינדונזיה, יו”ר איגוד ההתעמלות העולמי מורינארי ווטאנבה הודיע כי יגיע לישראל לסדרת פגישות עם ראשי האיגוד הישראלי ואף ישתתף בערב הגאלה של איגוד ההתעמלות הישראלי - אחרי שהנבחרת הישראלית לא זכתה להשתתף באליפות העולם באינדונזיה.

יו”ר איגוד ההתעמלות בישראל, אבי שגיא, הודיע לחברי ההנהלה בישיבה שנערכה היום (שלישי) כי ווטאנבה צפוי להגיע לישראל השבוע. באיגוד הישראלי הסכימו לארח אותו בארץ, אך גם סביר להניח כי ידרשו תשובות והבטחה שישראל תשתתף בכל התחרויות הבאות של האיגוד העולמי וייתכן שאף תזכה לפיצוי על מה שקרה באינדונזיה לפני כחודשיים.

כזכור, ווטאנבה כבר ביקר בישראל לפני אליפות העולם בהתעמלות מכשירים, בניסיון לגשר על הפערים בין המשלחת הישראלית למארחים באינדונזיה לקראת התחרות, אך בסופו של דבר האירוע התקיים בלי נבחרת ישראל לאחר שנאסר עליה לנחות לג’קרטה והוויזות של המתעמלים הישראלים בוטלו ברגע האחרון, כולל זו של אלוף העולם לשעבר בתרגיל הקרקע, ארטיום דולגופיאט, שלא קיבל הזדמנות להגן על תוארו.

מורינארי ווטאנבה בביקור בישראל (איגוד ההתעמלות)

בעקבות זאת, האיגוד הישראלי פנה למאבק נגד איגוד ההתעמלות העולמי ב-CAS. בתחילה, הישראלים דרשו בעתירה דחופה לבטל את האירוע, מחשש שקיומו במתכונת שהיא ללא הישראלים עלול לייצר פתח לחרמות בהמשך, אך בית הדין הבינלאומי לספורט דחה את הבקשה. אלא שמאז, הוגשה תביעה נוספת נגד האיגוד העולמי והמארגנים, שעדיין מתנהלת בבית הדין.

באיגוד הישראלי דרשו פיצוי על כך שהאיגוד העולמי לא דרש מממשלת אינדונזיה שנבחרת ישראל תתחרה באליפות העולם. לפי ההערכות, רק ביטולי הטיסות, המלונות וההוצאות הנלוות על נסיעת של הנבחרת שבוטלה הגיעו לסך של כ-400 אלף אירו, וזאת מבלי שהישראלים התחרו בכלל. כעת, ייתכן שהגעתו של יו”ר האיגוד העולמי תפתור את המחלוקות.

ווטאנבה הודיע לראשי האיגוד הישראלי כי הוא מתכוון להגיע לפגישה עמם ואף להופיע בערב הגאלה של איגוד ההתעמלות הישראלי לסיכום שנת הפעילות של הענף בארץ, שם הוא צפוי להיפגש גם עם ארטיום דולגופיאט באופן אישי. האירוע יתקיים במוצאי שבת בתל אביב. ההזמנה ליו”ר האיגוד העולמי, יש לציין, נשלחה אליו עוד לפני ביטול השתתפותה של נבחרת ישראל באליפות העולם באינדונזיה - והוא הודיע כי נענה לה ויגיע לביקור בארץ.

ארטיום דולגופיאט (IMAGO)

ראשי איגוד ההתעמלות הישראלי, היו”ר אבי שגיא והמנכ”לית שרית שנער, הודיעו לחברי הנהלת האיגוד כי הם צפויים להיפגש עם יו”ר איגוד ההתעמלות העולמי, מורינארי ווטאנבה, עם הגעתו לארץ בימים הקרובים לאחר שהודיע כי הוא מתכוון לכבד בנוכחותו את האיגוד הישראלי בערב הגאלה שיקיים ביום שבת.

אגב, ישיבת ההנהלה של איגוד ההתעמלות הישראלי התקיימה בבית שאן, במטרה לעודד ולפתח את ענף ההתעמלות בכל רחבי הארץ וגם לתמוך באגודה החדשה שהוקמה בעיר. ביקורים מסוג זה התקיימו לא פעם בשנים האחרונות בהשתתפות חברי ההנהלה.

מאיגוד ההתעמלות נמסר: “בישיבת הנהלת איגוד ההתעמלות אשר התקיימה היום באולם ההתעמלות החדש שהוקם בבית שאן, עודכנו חברי ההנהלה כי יו"ר איגוד ההתעלמות העולמי, מורינארי ווטאנבה, הגיע לביקור קצר בישראל בתחילת חודש דצמבר. כזכור, איגוד ההתעמלות הישראלי בשיתוף עם הוועד האולימפי בישראל מצויים בהליך משפטי שעניינו מניעת היציאה של המשלחת הישראלית לאליפות העולם באינדונזיה”.

כמו כן נמסר מהאיגוד כי “במהלך הביקור הבהיר יו"ר האיגוד אבי שגיא כי מעבר ללקיחת האחריות והפיצוי הכספי אותם דורש האיגוד, אנו מצפים בנוסף לתמיכה של האיגוד העולמי בהחזרת האירועים הבינלאומיים ארצה. וואטאנבה מסר בהזדמנות זו כי הוא רוצה לחזק את רוח הספורטאים הישראליים ואישר הגעתו לערב הגאלה השנתי של איגוד ההתעמלות אשר ייערך במוצאי השבת הקרובה במרכז הספורט הלאומי בהדר יוסף”.