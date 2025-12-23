השר זוהר נפגש עם שחקני ליגת העל בכדורסל

היום (שלישי) התקיימה פגישה של ארגון שחקני הכדורסל עם שר התרבות והספורט מיקי זוהר. לפגישה הגיעו נציגים מכל קבוצות ליגת העל, כ-45 שחקנים. בפגישה שיתפו השחקנים את השר על מקומם במגרש, בקבוצות ומעמדם בליגה ובנבחרת. נידונו אפשרויות שונות כדי לתת יותר ביטוי על המגרש לשחקנים הישראלים וקבלת דקות משחק משמעותיות בליגת העל.

שר התרבות והספורט מיקי זוהר: “אני מכיר מקרוב ומניסיוני את השחקן הישראלי וגם את מנהלי הקבוצות. בהחלט קיים צורך בחיזוק השחקן על ידי הוספת דקות משחק משמעותיות לישראלים. אשמח לתרום לקידום הנושא בשיתוף כל הגורמים בענף”.

ניר אלון, יו"ר ארגון השחקנים: “אני מברך על שיתוף הפעולה והנכונות הכנה של השר להקשיב לשחקנים ולתרום למעמד השחקן הישראלי. לשמחתנו יש לנו שותף אמיתי שמכיר מקרוב את ענף הכדורסל בארץ מניסיונו האישי”.

ניר אלון (רדאד ג'בארה)

גבי צ’אצ’אשוילי, נציג הארגון ושחקן הפועל ירושלים: “אין לנו מקום עבודה ומדינה אחרת, הכדורסל הישראלי הוא השחקן הישראלי, ויש המון כישרון שרק מחכה להזדמנות לפרוח”.