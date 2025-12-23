יום שלישי, 23.12.2025 שעה 16:53
אליפות אפריקה 2025 24-25
 בית 1 
30-21מרוקו1
11-11מאלי2
11-11זמביה3
02-01קומורו4
 בית 2 
31-21מצרים1
31-21דר' אפריקה2
02-11אנגולה3
02-11זימבבואה4
 בית 3 
00-00ניגריה1
00-00טוניסיה2
00-00אוגנדה3
00-00טנזניה4
 בית 4 
30-11הרפ' הדמוקרטית קונגו1
00-00סנגל2
00-00בוטסואנה3
01-01בנין4
 בית 5 
00-00אלג'יריה1
00-00בורקינה פאסו2
00-00גינאה המשוונית3
00-00סודאן4
 בית 6 
00-00חוף השנהב1
00-00קמרון2
00-00גאבון3
00-00מוזמביק4

0:1 לרפובליקה הדמוקרטית של קונגו מול בנין

לאחר שהייתה מסוכנת יותר במהלך המשחק, ר.ד קונגו השיגה ניצחון מוצדק במחזור הראשון של אליפות אפריקה לאחר שתאו בונגונדה ניצל טעות בהגנה בדקה 25

|
שחקני הרפובליקה הדמוקטית של קונגו חוגגים את שער הניצחון (IMAGO)
שחקני הרפובליקה הדמוקטית של קונגו חוגגים את שער הניצחון (IMAGO)

המחזור הראשון באליפות אפריקה 2025 ממשיך גם היום (שלישי) עם מספר משחקים כשגם הנבחרות הבכירות סנגל, ניגריה ותוניסיה יעלו על הדשא, ובמשחק שפתח את היום ניצחה הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו 0:1 את בנין.

הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו – בנין 0:1

ר.ד קונגו הייתה עדיפה ומסוכנת יותר לאורך רוב המשחק, כשלאחר בליץ בדקות הפתיחה תאו בונגונדה ניצל תאו בהגנה שפספסה הרמה של ארתור מסואקו וכבש בדקה ה-25. בדקה ה-90 כמעט הגיע השוויון אייגון טוסין כמעט ואיזן, אך ספג עצירה נהדרת מהשוער ליונל אמפסי. נבחרתו פתחה את בית ד’ עם שלוש נקודות ראשונות.

