תובע האיגוד דורש: קנס ורדיוס להפועל ירושלים

לאחר שקיבל את דו”ח השיפוט ודו”ח המשקיף מהמשחק ביום ראשון בין הפועל באר שבע להפועל ירושלים בקונכייה, התובע המשמעתי של איגוד הכדורסל, עו”ד איתמר ליפנר, ביקש להשית על הקבוצה מהבירה קנס כספי בפועל על סך 60,000 ש”ח לפחות ומשחק רדיוס לקבוצה באולם שנמצא ברדיוס של 50 ק”מ לפחות מהאולם הביתי של הקבוצה, זאת עקב יריקות של אוהדים על השופטים.

עו”ד ליפנר כתב: “קיבלתי לעיוני את דו"ח השיפוט ודו"ח המשקיף מהמשחק שבנדון. מהדו"חות עולה כי בסיום המשחק, בעת שירדו שופטי המשחק לחדר ההלבשה, ירקו עליהם אוהדי הפועל ירושלים. דו"ח השיפוט מציין כי היריקות פגעו בבגדי השופטים.עוד יצוין כי דו"ח המשקיף מציין כי המשקיף עצמו לא נכח באירוע, אלא עודכן על ידי שופטי המשחק.

“לאור האמור אני מחליט להעמיד לדין את הפועל ירושלים בגין עבירה לכאורה על סעיף 22(ז) לתקנון המשמעת (אי מתן הגנה לשופטי המשחק) ו/או סעיף 22(טו) לתקנון המשמעת (פגיעה על ידי אוהדים) ו/או סעיף 22(טז) לתקנון המשמעת (התפרעות אוהדים). בהתאם לנספח עונשי מינימום, אני מבקש מבית הדין לגזור על הקבוצה קנס כספי בפועל שלא יפחת מ־60,000 ש"ח (אלימות כלי שופט במשחק חוץ), וכן להורות על קיום משחק אחד ברדיוס של 50 ק"מ, גם כן בפועל”.