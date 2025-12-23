יום שלישי, 23.12.2025 שעה 16:11
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

להעלאת המודעות: טבריה התחסנה נגד שפעת

השחקנים והצוות הגיעו כדי להתחסן כנגד המחלה שכבר גבתה בחורף הזה קורבנות ואף השביתה אימון של הקבוצה. חדידה חזר לאימונים, שפסו ובילנקי עדיין לא

|
שחקני טבריה לפני החיסון (באדיבות המועדון)
שחקני טבריה לפני החיסון (באדיבות המועדון)

שחקני  עירוני טבריה וצוות האימון הגיעו היום (שלישי) למרכז רפואי צפון (פוריה) כדי להתחסן נגד מחלת השפעת, כחלק מהיערכות לעונת החורף ושמירה על כשירותם ובריאותם של הספורטאים.

ההחלטה להתחסן כקבוצה קיבלה חשיבות מיוחדת לאחר שפקדה את הקבוצה תחלואת שפעת משמעותית. באותו אירוע חריג, נאלצה הקבוצה לבטל אימון מתוכנן לאחר שלא פחות מ-10 שחקנים ומספר אנשי צוות חלו ולא חשו בטוב. כדי למנוע היתכנות של מקרים דומים ולהבטיח רציפות בעונה, הגיעו השחקנים למרכז הרפואי כדי להתחסן.

הצוות הרפואי במקום שוחח עם השחקנים על חשיבות ההתחסנות והסביר כיצד החיסון מסייע בהפחתת תחלואת החורף ובהגנה על הסביבה הקרובה. העלאת המודעות לחיסון כנגד השפעת חשוב, בעיקר כשאנחנו עדים למקרים רבים של סיבוכי המחלה בחורף הזה, שחלקם גם הסתיימו במוות. 

גיא חדידה. חזר לאימונים (עמרי שטיין)גיא חדידה. חזר לאימונים (עמרי שטיין)

במהלך הביקור, הגיע ד"ר נועם יהודאי, מנהל המרכז הרפואי צפון, לברך את השחקנים באופן אישי. ד"ר יהודאי איחל לשחקנים עונה מוצלחת ובריאה והדגיש את החשיבות של ספורטאים המהווים מודל לחיקוי בקידום בריאות הציבור.

מהנהלת הקבוצה נמסר: "הבחירה להתחסן היא לא רק צעד לבריאות האישית של השחקנים והצוות, אלא תרומה ישירה לחוסנה של הקהילה כולה. לאחר שחווינו מקרוב כיצד השפעת יכולה להשבית פעילות ספורטיבית, היה לנו חשוב לפעול למען שמירה על כולם".

במישור המקצועי, גיא חדידה, שהחמיץ את הניצחון בשבת מול הפועל באר שבע חזר לאימונים. מי שטרם חזרו להתאמן ונמצאים בספק לשבת הם סטניסלב בילנקי, שעדיין לא החלים לחלוטין מהשבר ברגלו והארון שפסו, הסובל ממתיחה בשריר הירך האחורי.

