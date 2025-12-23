יום שלישי, 23.12.2025 שעה 15:16
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
3519-3716מכבי פ"ת1
3214-2716מכבי הרצליה2
2816-2016הפועל כפ"ס3
2517-2316הפועל ראשל"צ4
2421-2516מ.ס כפר קאסם5
2424-2616הפועל כפר שלם6
2221-2316הפועל ר"ג7
2221-2316מ.ס קריית ים8
2119-2016הפועל עכו9
2027-2316עירוני מודיעין10
1824-1516הפועל רעננה11
1628-1516הפועל עפולה12
1521-1916הפועל חדרה13
1535-2716מכבי יפו14
1526-1516בני יהודה15
1323-1816הפועל נוף הגליל16

בשל המצב: אוהדי בני יהודה יפסיקו במחאה

אחרי שהכתומים ירדו אתמול אל מתחת לקו האדום, ארגון האוהדים החליט לעמוד לצד הקבוצה: "אין ברירה, צריך לעצור הכל ולהסתכל בצורה רצינית ואחראית"

|
אוהדי בני יהודה (ראובן שוורץ)
אוהדי בני יהודה (ראובן שוורץ)

בני יהודה ירדה אמש (שני) מתחת לקו האדום בטבלת הליגה הלאומית. לאחר שהיחסים עלו על שרטון עם הקהל, שלא הגיע באופן קבוע למשחקי הקבוצה ובשיא כמה ממנו מחה באימון בשבוע שעבר, היום הגיעה בשורה טובה, כשארגון האוהדים החליט להפסיק עם המחאה ולעמוד מאחורי הקבוצה.

“חברים כתומים, הגיע הזמן לעשות סדר. לכולם כואב המצב כרגע, לפי הטבלה, אנחנו בליגה א’. אין ברירה, כרגע זה הזמן לעצור הכל ולהסתכל על המצב בצורה רצינית ואחראית”, נמסר מארגון האוהדים.

“עשינו כבר את כל המחאות והגיע הזמן לעצור, לאחד כוחות, להגיע ליציעים ולהיות מאחורי הקבוצה בכל הכוח.  בלי קללות ובלי אנרגיה שלילית יכול להיות שנצליח להישאר בליגה”, עוד נכתב. 

“אם לא נאחד כוחות ולא נגיע ליציעים לעמוד מאחורי הקבוצה אז אנחנו נהיה שותפים לקריסה. זהו, נגמר זמן המלחמות, המחאות, ההאשמות וכל הבלגנים, מפני שברור שאנחנו יכולים להצטער על זה בסוף. כרגע צריכים כולם, כולל כולם, להתמקד במטרה אחת והיא לברוח מהתחתית! לכל אוהד יש מידת אחריות על עתיד הקבוצה, תבחרו איפה אתם”.

