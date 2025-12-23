סילבס ערך אסיפה קשה, אוואני ומוצ'ה בספק

אחרי שני הפסדים רצופים בליגת העל, 2:0 להפועל ירושלים ו-3:0 לבני סכנין, במועדון ספורט אשדוד מנסים להרים את הראש בכדי להגיע מוכנים למשחק הגביע נגד הפועל תל אביב מחרתיים (חמישי, 20:00).

מאמן הקבוצה חיים סילבס ערך אתמול (שני) אסיפה קשה עם השחקנים, בעקבות ההפסד לבני סכנין בשבת והקלות הבלתי נסבלת של ספיגת שלושה שערים בחצי שעה. במהלך האסיפה עבר סילבס עם השחקנים על הבעיות המקצועיות ועל ההתנהלות על המגרש, כשהדגש היה על מחויבות, ריכוז ותגובה למצבים קשים. בקבוצה מקווים לראות כבר במשחק הגביע סימנים לשיפור.

כמו בצוות המקצועי, גם בהנהלת המועדון לא הסתירו את האכזבה הגדולה מהיכולת בדוחא, בעיקר מהפתיחה החלשה ומהחוסר באגרסיביות, שהובילו לפיגור גדול מוקדם. אחד השחקנים שיותר אכזבו הוא השוער קרול נימצ'יסקי, שצריך כעת ביטחון. סילבס שוחח גם עם השוער הפולני, שהוחלף במחצית בעקבות היכולת החלשה שלו.

יוג'ין אנסה (שחר גרוס)

בגזרת הסגל, טימותי אוואני ממשיך בתהליך חזרה אחרי זעזוע מוח ושטף דם בעין, שהקשה עליו בימים האחרונים. היום הוא אמור לנסות להתקדם לכיוון אימון חלקי, אך ההערכה היא שלא יהיה כשיר למשחק הקרוב בבלומפילד.

לעומת זאת, יוג’ין אנסה צפוי לחזור לסגל בחמישי, לאחר שריצה עונש הרחקה. באשדוד רואים בו שחקן משמעותי, גם מבחינת התרומה על הדשא וגם בהיבט המנהיגותי. נועם מוצ’ה עדיין בספק בשל כאבים בשרירי הבטן והחשש שיצטרך לעשות ניתוח.