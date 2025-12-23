האם נציגי אולימפיאדת החורף יקבלו דרכונים?

מאמץ לבדוק כיצד ניתן לפתור את סוגיית הדרכון הישראלי של שלושת הספורטאים שאמורים לצאת לאולימפיאדת החורף 2026. כפי שנחשף בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE אתמול (שני), כרגע, בגלל שאין שר פנים מכהן בממשלה והם לא יכולים לקבל דרכון ישראלי קבוע - אתילה קרטזס, מריה סיניוק וג’רד פיירסטון לא יכולים להיות חלק מהמשלחת לאירוע הספורט הגדול הבא.

שלושת הספורטאים הישראלים, עולים חדשים, עלולים לפספס את השתתפותם באירוע הספורט הגדול הבא ולא להיות חלק מהמשלחת הישראלית לאולימפיאדת החורף 2026, רק בגלל נוהל חדש שמונע מהם לקבל דרכון ישראלי קבוע. לפי הנוהל, עולה חדש צריך להיות 36 חודשים מתוך 60 בישראל, אך בגלל שהם צריכים להתאמן בתנאי שלג ובמתקנים מיוחדים השלושה רוב הזמן שוהים בחו”ל, כך שהם לא קיבלו דרכון קבוע, אלא רק תעודת מעבר או דרכון זמני.

המקרה מוכר במשרד התרבות והספורט וגם בלשכת השר מיקי זוהר פועלים על מנת לסדר להם אישור לדרכון ישראלי קבוע, בעקבות פנייה של הוועד האולימפי בישראל. המשלחת לאולימפיאדת החורף 2026 צפויה לכלול לפי ההערכות ארבעה-חמישה ספורטאים, כאשר שלושה מהם בסימן שאלה ואם הם לא יקבלו אזרחות עד 26 בינואר - המשלחת תצטמצם ותהיה פגיעה משמעותית בייצוג הישראלי באירוע אליו מגיעים ספורטאים מכל העולם.

בלשכת האוכלוסין הגיבו לפניית ONE ואמרו: “שלושת המקרים מוכרים, יש המלצה לאישור של מתן דרכון קבוע, התיקים מוכנים ומחכים לאישור - והם זקוקים רק לאישור שר הפנים”. אלא שכרגע בגלל שאין שר פנים מכהן, שלושת הספורטאים לא יכולים לקבל את הדרכונים. כעת עולה השאלה האם שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, יתערב ויצליח למצוא פתרון עבורם.

אומנם ראש הממשלה בנימין נתניהו קיבל סמכויות ספציפיות בנוגע למשרד הפנים, אך בגלל כתבי האישום והמשפט שמתנהל נגדו הוא לא יכול לכהן כשר. אגב, מלבד הספורטאים האולימפיים, יש מקרים נוספים שממתינים לאישור שר הפנים, חלקם משפיעים גם על חיי אדם, ועד שהממשלה לא תמנה שר פנים חדש ככל הנראה לא יהיה פתרון אמיתי.

אולימפיאדת החורף תצא לדרכה ב-6 בפברואר 2026 במילאנו-קורטינה, אך הוועד האולימפי בישראל לא יוכל לשלוח אליה את שלושת הנציגים הישראלים משום שהם עדיין קיבלו דרכון ישראלי. אתילה קרטזס, מריה סיניוק וג’רד פיירסטון מתחרים בקרוס-קאנטרי ל-10 ק”מ, החלקה אומנותית וסקלטון.