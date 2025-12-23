יום שלישי, 23.12.2025 שעה 16:51
ליגה ספרדית 25-26
4620-5118ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3716-3318אתלטיקו מדריד3
3515-3116ויאריאל4
3317-2217אספניול5
2819-2917בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2324-1618אתלטיק בילבאו8
2220-2317אלצ'ה9
2026-2417סביליה10
2022-1317חטאפה11
1820-1717אוססונה12
1824-1917מיורקה13
1820-1417אלאבס14
1820-1317ראיו וייקאנו15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

יתפוס את אמבפה? הזינוק של לאמין ימאל בפנטזי

כוכב ברצלונה לוהט ב-5 המחזורים האחרונים עם מעל 13 נק' למשחק, וגם: אקס ריאל מדריד שהפציץ בגדול ושחקן ההגנה היציב בעלות הנמוכה שכדאי לבחור בו

|
אלברו רודריגס ולאמין ימאל (IMAGO)
אלברו רודריגס ולאמין ימאל (IMAGO)

הליגה הספרדית תצא לפגרה קצרה אחרי המחזור ה-17 שבו תמונת הצמרת לא השתנתה רבות. ריאל מדריד עדיין דולקת אחרי ברצלונה, שהשיגה ניצחון 0:2 חשוב בחוץ נגד ויאריאל, ואתלטיקו מדריד שמרה על מרחק סביר כשגברה על ג'ירונה. זה הזמן לראות מי היו המצטיינים של המחזור ומי המנצח

לעמוד המשחק לחצו כאן. 

נתחיל מהאלופה אצלה הבאנקר אריק גארסיה תרם 10 נקודות, פרנקי דה יונג עם בישול, 4 מסירות מפתח, 2 תיקולים ו-1 הרחקות כדור סיים עם 13 נקודות, ראפיניה עם שער ושתי מסירות מפתח תרם 8 נקודות ולאמין ימאל עם גול, 6 מסירות מפתח, 7 דריבלים ו-3 תיקולים המשיך בכושרו המפלצתי עם 16 נקודות, מצטיין המחזור, אך הוא לא לבד.

מה חשבתם על הלוק החדש של לאמין ימאל?

אגב, הכושר של לאמין ימאל ללא ספק מתבטא גם בנקודות בפנטזי, כשהוא אולי לא כובש בצרורות, אך משפיע על המון אספקטים אחרים במשחק ולראייה שרק קיליאן אמבפה מקדים אותו העונה עם 191 נקודות לעומת 148 לנער, כשבמקום השלישי קרלוס רומרו המפתיע מאספניול שמחירו 6 מיליון בלבד עם 124 נקודות העונה. אגב, ויניסיוס רביעי עם 118 העונה וארדה גולר חמישי עם 114. כמו כן, מהמחזור ה-13 לאמין ימאל תרם 67 נקודות ב-5 משחקי הליגה האחרונים, ממוצע של 13.4 למשחק.

בריאל מדריד שניצחה 0:2 את סביליה המצטיין היה ג'וד בלינגהאם עם 14 נקודות (שער, 3 מסירות מפתח, 2 דריבלים ו-3 תיקולים), אחריו רודריגו עם 11 נקודות עבור בישול, 6 מסירות מפתח ו-2 חטיפות, וקיליאן אמבפה עם השער שלו, 4 הדריבלים ומסירת מפתח תרם 9 נקודות הפעם.

קיליאן אמבפה חוגג (IMAGO)קיליאן אמבפה חוגג (IMAGO)

באתלטיקו מדריד כוכב המשחק היה קוקה הוותיק עם 11 נקודות, ואחריו מתאו רודג'רי עם 10, כשחוליאן אלברס ודויד האנצ'קו סיימו עם 9 נקודות כל אחד. עוד שווים אזכור אנטה בודימיר ואיימאר אורוס שבלטו עם 12 ו-10 נקודות בהתאמה בניצחון 0:3 של אוססונה. על אלאבס, וקרלוס רומרו שהצטיין עם 12 נקודות ב-1:2 של אספניול על ויאריאל.

קוקה חוגג עם שחקני אתלטיקו מדריד (La Liga)קוקה חוגג עם שחקני אתלטיקו מדריד (La Liga)

בנוסף קיבלנו שני משחקים חריגים שהסתיימו ב-0:4, כשאלצ'ה ובטיס הוכיחו שלא רק הגדולות יכולות להביס. באלצ'ה בלטו פדרו ביגאס עם 14 נקודות, מרטים נטו עם 13, אלברו רודריגס אקס ריאל מדריד עם 16 נקודות (גול ו-2 בישולים), וחרמן ואלרה ואלברו נונייס עם 10 כל אחד. בבטיס שהביסה את חטאפה, מארק ברטרה סיים עם 10 נקודות, אייטור רויבאל עם צמד תרם 15, קוצ'ו הרננדס עם שער ובישול תרם 13 נקודות, פבלו פורנאלס סיים עם 12, כמו גם אנתוני, ומארק רוקה ונלסון דאוסה סיימו עם 11 נקודות כל אחד.

את הדירוג הכללי מוליך F.C LUGAMESSI עם 1,602 נקודות, רק שתיים יותר מהמקום השני, The best 11. במחזור ה-17 ניצח המנג'ר השם יעזור עם 135 נקודות, הרכב המנצח: סרחיו הררה, נתן, יוהאן מוחיקה, קרלוס רומרו, קוקה, פבלו פורנאלס, ג'וד בלינגהאם, אדו אקספוסיטו, קיליאן אמבפה, לאמין ימאל ואלברו רודריגס (קפטן). מחירו של רודריגס הוא רק 5 מיליון אירו, המנג’ר המנצח הימר עליו כקפטן והרוויח בענק עם תרומה כפולה של 32 נקודות רק ממנו.

