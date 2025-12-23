"אנחנו בתקופה טובה, האחריות היא עלינו"

מכבי תל אביב ביקרה היום (שלישי) בבית החולים שניידר, לשם הגיעה הקבוצה לשמח ילדים, כשכלל השחקנים נכחו והעניקו לילדים חבילות שי. יחד איתם הגיעו גם המנהל המקצועי קלאודיו קולדבלה, המנכ”ל אבי בן טל ודורון ג’מצ’י. בתום הפעילות, הקבוצה כולה המשיכה לאימון כאשר ביום חמישי הקרוב הצהובים ימריאו לבלגרד, שם יפגשו את פרטיזן בלגרד שהודיעה היום על ג׳ואן פנארויה בתור מאמנה החדש וגם על הצטרפותו של קמרון פיין.

גיא פניני, עוזרו של עודד קטש, דיבר על כך שהמסורת שבה אחרי מספר שנים בהם היא הופסקה: ״קודם כל זו מסורת מדהימה של המועדון, של מכבי תל אביב, יחד עם בית חולים שניידר, זה תמיד עושה טוב על הלב. כמה שנים לא היינו פה ולא בגלל נסיבות משמחות, מלחמה, קורונה, ואנחנו שמחים שחזרנו לפה.

“זכות גדולה להעלות חיוך לילדים, לחבק, לתמוך. לצוות הרפואי פה, שגם להם מגיע את כל התמיכה, כי הם עושים עבודת קודש, וזה פשוט מכניס אותך לפרופורציות וכיף. בסופו של דבר זה כיף לבוא לפה ולעשות את המצווה הזאת״.

גיא פניני (שחר גרוס)

אבי בן טל מקבל תעודת הוקרה למכבי תל אביב (שחר גרוס)

שחקני מכבי תל אביב בבית החולים שניידר (שחר גרוס)

פרטיזן הודיעה לא מזמן על פנארויה.

״אנחנו מעדיפים להתרכז בעצמנו, אנחנו בתקופה יותר טובה, ואנחנו רוצים להמשיך את המומנטום. כמובן שפרטיזן עוברת כל מיני עליות וירידות, אבל בסופו של דבר צריכים לזכור שאנחנו מכירים את זה טוב, במועדון עם מסורת, אנחנו הולכים לשחק מול קהל, מול אולם מלא. בסוף האחריות היא עלינו להגיע מוכנים, ואני מאמין שנעשה את זה״.

ג'ימי קלארק וג'ף דאוטין ג'וניור (שחר גרוס)

לוני ווקר (שחר גרוס)

אתה רואה באמת את כל הבלגן שהיה להם שם, ואיך שהם הפסידו בשבוע שעבר, זה הופך אותם ליריבה מסוכנת יותר?

״פרטיזן בחוץ זו תמיד יריבה מסוכנת״.

ג'ון דיברתולומאו (שחר גרוס)

ג׳ון דיברתולומאו הוסיף: ״זה אירוע מיוחד שאנחנו עושים, יש לנו כמה פעילויות אבל זה הכי חשוב והכי מתגמל ובפער. אני רוצה להודות להם (בית החולים שניידר) שאירחו אותנו. זה אחד הדברים הכי חשובים שאנחנו עושים מחוץ למגרש הכדורסל״.

אבי בן טל ודורון ג'מצ'י בבית החולים שניידר (שחר גרוס)

ג'יילן הורד, גבריאל לונדברג וטי ג'יי ליף (שחר גרוס)

לקראת המשחק מול פרטיזן, שספגה תבוסה ב-41 הפרש מול ז׳לגיריס קובנה בשבוע שעבר: ״לרוב אנחנו מתמקדים בעצמנו. אנחנו בתהליך ואנחנו נראים טוב יותר ממשחק למשחק ומשבוע לשבוע. פרטיזן היא תמיד קבוצה טריקית ומה שקרה שבוע קודם לכן לא משנה דבר עבורם.

קלאודיו קולדבלה בבית החולים שניידר (שחר גרוס)

שחקני מכבי תל אביב בבית החולים שניידר (שחר גרוס)

וויל ריימן, רומן סורקין וג'יילן הורד (שחר גרוס)

“לשחק בהיכל הזה ובסביבה הזו, הרבה דברים יכולים לקרות, כך שאנחנו צריכים להתמקד בראש ובראשונה בעצמנו, לשלוט ברגשות שלנו ולעשות את המיטב שלנו כדי לשלוט במשחק כשנשחק מול האווירה הזו״.