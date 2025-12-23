אחרי ההשפלה: שינויים רבים בהרכב של ב"ש

אחרי ההשפלה האדירה נגד עירוני טבריה וההתקרבות של בית"ר ירושלים, בהפועל באר שבע חזרו היום (שלישי) להתאמן ולהתחיל בהכנות לקראת המשחק נגד מ.כ. שדרות במסגרת סיבוב ח' של גביע המדינה - המשחק הראשון בדרך לניסיון לשמור על התואר. "ההשפלה לטבריה לא תישכח מהר, אנחנו צריכים להיות צנועים ולדבר רק במגרש", אמרו שחקנים.

בבאר שבע העניקו לשחקנים אתמול יום מנוחה, בעיקר כדי לעבד את כל האירועים שהיו נגד טבריה ואחרי. הקבוצה כרגע רחוקה משיאה, כשהבעיות המקצועיות והמנטליות צפות. אחת הדאגות הגדולות שמטרידות את הנהלת המועדון היא תשוקה שלא קיימת, משהו שאמור להיות הבסיס של קבוצה שרוצה לזכות באליפות, לראיה בית"ר ירושלים.

כ-5,500 כרטיסים נמכרו עד כה למשחק נגד שדרות, כש-900 מתוכם על ידי אוהדי שדרות. בבאר שבע לא מקלים ראש במוליכת ליגה ב' דרום ב', שתגיע לצופף ולעשות חיים קשים. מאמן באר שבע, רן קוז'וק, שלקח קשה את התבוסה לטבריה, ייתן הזדמנות למספר שחקנים. ג'יבריל דיופ ייעדר בגלל האדום ולוקאס ונטורה ייעדר בגלל חמישה כרטיסים צהובים. אור בלוריאן ישוב מהרחקה.

רן קוז'וק (מרטין גוטדאמק)

אופיר מרציאנו, חמודי כנעאן, מיגל ויטור, אילון אלמוג, אלון תורג'מן ואיתי חזות אמורים לקבל דקות משמעותיות נגד שדרות, חלקם אף לפתוח בהרכב. גם רועי לוי קרוב מאוד להחלים מהפציעה בשריר הירך האחורי ויוכל לעמוד לרשות הקבוצה נגד שדרות.

לגבי השמועות סביב מיגל ויטור, בבאר שבע מצהירים: "מיגל ויטור ישאר בבאר שבע עד סוף העונה, הוא ישחק ויתרום הרבה לקבוצה ואנחנו מצפים ממנו שינהיג את כולם".