יום שלישי, 23.12.2025 שעה 12:58
ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

אחרי ההשפלה: שינויים רבים בהרכב של ב"ש

אחרי התבוסה לטבריה, מרציאנו, ויטור, כנעאן, אלמוג ותורג'מן צפויים לקבל דקות משמעותיות מול שדרות. במועדון אמרו על הבלם: "יישאר עד סוף העונה"

|
שחקני הפועל באר שבע מאוכזבים (חג'אג' רחאל)
שחקני הפועל באר שבע מאוכזבים (חג'אג' רחאל)

אחרי ההשפלה האדירה נגד עירוני טבריה וההתקרבות של בית"ר ירושלים, בהפועל באר שבע חזרו היום (שלישי) להתאמן ולהתחיל בהכנות לקראת המשחק נגד מ.כ. שדרות במסגרת סיבוב ח' של גביע המדינה - המשחק הראשון בדרך לניסיון לשמור על התואר. "ההשפלה לטבריה לא תישכח מהר, אנחנו צריכים להיות צנועים ולדבר רק במגרש", אמרו שחקנים.

בבאר שבע העניקו לשחקנים אתמול יום מנוחה, בעיקר כדי לעבד את כל האירועים שהיו נגד טבריה ואחרי. הקבוצה כרגע רחוקה משיאה, כשהבעיות המקצועיות והמנטליות צפות. אחת הדאגות הגדולות שמטרידות את הנהלת המועדון היא תשוקה שלא קיימת, משהו שאמור להיות הבסיס של קבוצה שרוצה לזכות באליפות, לראיה בית"ר ירושלים.

כ-5,500 כרטיסים נמכרו עד כה למשחק נגד שדרות, כש-900 מתוכם על ידי אוהדי שדרות. בבאר שבע לא מקלים ראש במוליכת ליגה ב' דרום ב', שתגיע לצופף ולעשות חיים קשים. מאמן באר שבע, רן קוז'וק, שלקח קשה את התבוסה לטבריה, ייתן הזדמנות למספר שחקנים. ג'יבריל דיופ ייעדר בגלל האדום ולוקאס ונטורה ייעדר בגלל חמישה כרטיסים צהובים. אור בלוריאן ישוב מהרחקה.

רן קוזרן קוז'וק (מרטין גוטדאמק)

אופיר מרציאנו, חמודי כנעאן, מיגל ויטור, אילון אלמוג, אלון תורג'מן ואיתי חזות אמורים לקבל דקות משמעותיות נגד שדרות, חלקם אף לפתוח בהרכב. גם רועי לוי קרוב מאוד להחלים מהפציעה בשריר הירך האחורי ויוכל לעמוד לרשות הקבוצה נגד שדרות.

לגבי השמועות סביב מיגל ויטור, בבאר שבע מצהירים: "מיגל ויטור ישאר בבאר שבע עד סוף העונה, הוא ישחק ויתרום הרבה לקבוצה ואנחנו מצפים ממנו שינהיג את כולם".

