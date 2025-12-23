אלמוג בוזגלו ודן עובדיה שוחררו ממכבי יבנה

שבוע וחצי לפני שתפגוש את בית”ר יבנה לדרבי היסטוריה בליגה א’, מכבי יבנה ביצעה זעזוע כששחררה את אלמוג בוזגלו, השחקן הבולט ביותר על הנייר שהגיע לקבוצה הקיץ, ואת דן עובדיה.

בוזגלו כאמור הגיע לקבוצה כרכש הנוצץ של הקיץ, כשהחליט להגיע מבני יהודה ולרדת אחרי שנים לליגות הנמוכות. הוא רשם שבע הופעות עד כה, ארבע מהן כמחליף, וכבש שער אחד בלבד.

עובדיה, בנו של קוקו, הזמר המפורסם מאילת, הגיע מהפועל לוד ולא הצליח גם הוא לעזור לקבוצה שבנתה ציפיות גדולות עם שחקני הרכש הנוצצים בקיץ, אך אחרי 12 מחזורים נמצאת במקום ה-12 בלבד.

עוד רכש נוצץ שהגיע הקיץ, דובב גבאי, הפצוע, צפוי לסיים את ההתקשרות מול המועדון בקרוב.