"זה פוגע בחופש התנועה והעיסוק של השחקנים"

ניר אלון, יו”ר חטיבת הספורט בהסתדרות, שלח הבוקר (שלישי) מכתב למנכ”ל ארגון הכדורסל, רון סקיטל ויו”ר האיגוד, עמוס פרישמן, במטרה לשנות סעיף בתקנון משנה בנוגע לשחקנים ישראלים במכללות.

לפי הסעיף הנ”ל, כיום, שחקן ישראלי שנרשם בתחילת העונה כשחקן מכללות, לא יכול לחזור ולשחק במהלכה בליגה הישראלית ובאופן כללי במפעלים השונים של איגוד הכדורסל, ואת זה מבקש אלון לשנות.

אלון כתב: “מכתב זה נכתב ונשלח אליך לאחר פניות שעשינו אליך ולאחר בחינתנו את הנושא, שביקש להסדירו ולתקנו, ללא דיחוי. זאת, בהינתן שלטעמנו הדרוש תיקון הוא בבחינת מובן מאליו. מהפניות שקיבלנו עולה כי ישנו סעיף בתקנון האליפות של האיגוד אשר מונע משחקנים ושחקניות ישראלים, הלומדים ומשחקים במסגרת של מכללות בארצות הברית, לשוב ארצה, לביתם ולכור מחצבתם ולשחק בליגה הישראלית ומפעלים אחרים של האיגוד, משך כל אותה עונת משחקים אותה בחרו במסגרת כאמור.

ניר אלון (רדאד ג'בארה)

“מדובר בכלל גורף, לא חוקי במפגיע ואף לא חוקתי, אשר פוגע, בפועל או בכוח, במטה לחמם ובמשלח ידם של שחקנים ושחקניות ישראלים רבים, אשר לא ניתן להגביל אותם או אחרים בחופש תנועתם וחירות עיסוקם, ללא טעם מוצדק הגובר על הנ"ל. מה גם שמעבר לפגיעה הבלתי ראויה ובוודאי בלתי מידתית בספורטאים עצמם, האמור גם פוגע, קשות, בכדורסל הישראלי כולו, לרבות בנבחרות הייצוג. כל זאת, ללא תכלית ממשית (או כלשהי).

“מן הדין ומן הצדק לבחון את הדברים, מיידית ועניינית, להיעתר לפנייתנו ולפעול לשינוי הוראות תקנון המשנה, באופן שיסיר את הפגיעה. זאת, לטובת השחקן הישראלי (גברים ונשים) ולא פחות מכך – לטובת הכדורסל הישראלי כולו. אמתין כמה ימים לתשובתך העניינית וכולי תקווה שהאיגוד יפעל בהתאם לאמור במכתבי זה, על מנת שלא נאלץ לפעול באמצעים משפטיים, שלטעמנו אינם נחוצים, לשם כפיית ביטול ההוראה”.