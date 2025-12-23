"מה מיוחד בבית"ר ירושלים? אולי זה הכותל"

סוכן השחקנים, גלעד קצב, מייצג כדורגלנים רבים בכדורגל הישראלי וגם מחוצה לו, כשבין השמות הבולטים נמצאים ירדן שועה, ירין לוי, זיו בן שימול, תאי בריבו, ניקיטה סטויאנוב ועוד. היום (שלישי), הוא עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

זיו בן שימול אתמול עם שער הניצחון, איך זה הרגיש לך?

”הרגשה מדהימה. הוא ילד מדהים, יצא לנו לדבר לפני המשחק, הייתה הרגשה שהוא יקבל צ’אנס. הרגשה מטורפת, נורא כיף לגדל ילדים ולראות אותם מצליחים. מאוד אוהבים אותו בבית”ר”.

לגבי מכבי חיפה, הם לא חידשו לו את החוזה ובסוף הוא עבר לבית”ר. חיפה באמת לא רצתה אותו? מה היה שם?

”לא פייר לבוא למכבי חיפה, היא קבוצה עם מחלקות נוער מצוינות. זה הרבה עניין של מזל. לגבי זיו, היה טיפה קשה, גם בבני יהודה הוא פחות שיחק. כן דיברו על חוזה חדש אבל הוא החליט לחפש אפיק אחר. ינון (פיינגזיכט) פותח בהרכב, אין חוקים”.

ינון פיינגזיכט (עמרי שטיין)

אבל בית”ר כן ראתה בו פוטנציאל.

”גם מכבי חיפה. יש לה תקציב יותר גבוה מבית”ר, אין חוקים. זיו עשה שנה לא מספיק טובה בבני יהודה. אלמוג כהן מכיר אותו והוא עושה עבודה טובה. נורא חשוב לי להגיד שמכבי חיפה מעלים צעירים. מי שטוב צריך לשחק”.

יש משהו מיוחד בבית”ר ששחקנים יוצאים מהקבוצות היותר גדולות ופורחים שם.

”כן, אולי זה הכותל. אין פה חוקים, יש גם שחקנים שלא הצליחו. הם רואים את זיו לעתיד. בקבוצות הגדולות יותר קשה לעלות. צריך סבלנות ואורך רוח. אני חותך לנושא אחר. גם לגיא מלמד ועומרי אלטמן אמרו בקבוצות אחרות שהם לא יהיו”.

עומרי אלטמן (רדאד ג'בארה)

מה אתה יכול להגיד על האופציה של אצילי שמומשה?

”אנחנו מאוד שמחים. בפחות מחצי עונה הוא הגיע למעורבות ב-18 שערים וזה מראה את ההשפעה שלו”.

זה חדשני הסעיף הזה?

“מגיע לו. יש כל מיני סעיפים, אנחנו מנסים להיות יצירתיים. מאמין שבכל מקרה היו רוצים אותו לשנה הבאה”.

עומר אצילי (רדאד ג'בארה)

אי אפשר בלי שאלה על ירדן שועה לפני ינואר.

”הוא כל שבוע מפתיע אותי מחדש. גם אתמול עם הפנדל. הוא אישיות נהדרת”.

יואב גראפי הגיע למכבי ת”א עם ציפיות. עכשיו היא הולכת על מליקה, הפועל חיפה רוצה להחזיר אותו?

“הם לא דיברו איתי. יש לו מזל רע עם הפציעות, נחליט ביחד”.