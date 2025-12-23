יום שלישי, 23.12.2025 שעה 14:09
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

"התמונות של אתמול היו תמונות של אליפות"

כוכב העבר של בית"ר ירושלים, אבירם ברוכיאן, ב"שיחת היום": "המזל עם בית"ר, יש קבוצה בריאה וחדר הלבשה טוב, היא רצה לאליפות גם מבלי להצהיר"

|
ירדן שועה חוגג עם זיו בן שימול (עמרי שטיין)
ירדן שועה חוגג עם זיו בן שימול (עמרי שטיין)

קצת יותר מחצי שנה אחרי שחתם על החוזה בבית”ר ירושלים, זיו בן שימול ניצח אתמול (שני) את האקסית מכבי חיפה. הקשר סידר לברק יצחקי 1:2 דרמטי על ברק בכר בדקה ה-97 ואותת שבית”ר מועמדת רצינית לזכות באליפות. הקפטן לשעבר של הירושלמים, אבירם ברוכיאן, סיכם את המשחק בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

אתה מסכים עם יצחקי לא לדבר על אליפות?
”כן, אני מסכים שצריך להמשיך בדרך הזאת, אבל הקבוצה רצה לאליפות”.

הצהרה כזאת תוביל לפוש קדימה, לא?
”התמונות של אתמול היו של אליפות. המזל והווייב עם בית”ר ירושלים. במשחק כזה שיש שחקנים לא כשירים, באים לסמי עופר, זה לא קל, ועדיין מנצחים את המשחק בתוצאות סיום. יש קבוצה בריאה וחדר הלבשה טוב. בחרו את השחקנים כמו שצריך. בן שימול רץ כמו משוגע”.

בן שימול חתום על שניים מהרגעים הכי גדולים של בית”ר העונה. מה מיוחד בבית”ר שהצעירים פורחים ומלאי מוטיבציה?
”זה החמימות של האנשים במועדון. מאיר הרוש וכפיר אדרי והאנשים מסביב, אלמוג כהן, ברק יצחקי, משה אוחיון. יש צוות כל כך מכיל ואוהב, כל הקבוצה מגיעה בסוף משחק, כולל אלה שלא משחקים, ושמחים. היא רצה לאליפות בלי להצהיר. בבית”ר מוצאים את הנוסחה להוריד שחקנים לקרקע. לדעתי הייתה רמיזה בראיון של יצחקי, שהוא מתרכז בפלייאוף העליון”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקוםנגןלאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהבית
לאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהביתנגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */