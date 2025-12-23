"בכר פחד מבית"ר. מקום רביעי יהיה נס גדול"

מכבי חיפה רצתה לשלוח מסר שהיא חזרה באמת, אבל המומנטום הירוק נעצר אמש (שני) בהפסד דרמטי 2:1 לבית”ר ירושלים. זו לא הפעם הראשונה ולא השנייה שחיפה סופגת בתוספת הזמן והסיפור חזר על עצמו גם הפעם כשהאקס זיו בן שימול הבקיע בדקה ה-97. אז לאן הולכת העונה של ברק בכר ושחקניו מפה? פרשן רדיו חיפה, איציק אהרונוביץ, דיבר על כך בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

אמרת אתמול שיהיה תיקו, אבל לדעתי חשבת שתפסידו. מה דעתך על המשחק?

”מי ששומע אותי, קיוויתי שיהיה 2:2, נכשלתי. אמרתי שזאת תהיה טעות לשחק עם שלושה בלמים. איזה חלוצים מפחידים יש לבית”ר? בגלל המערך, היו צריכים לשמור את דור חוגי שלושה בלמים וזה בא על חשבון שחקן התקפי שהיה חסר למכבי חיפה. כששלושה צריכים לשמור על אחד הם בסוף לא רואים על מי הם צריכים לשמור”.

המערך עצר את בית”ר.

אבל אז זה הפך ל-4:3:3 ומכבי חיפה הפכה להיות מפחידה. היו מהלכים, הגבהות. חוגי לא כזה מאיים, ברק בכר עלה בצורה פחדנית, הוא פחד מבית”ר. לא יודע ממה הוא פחד. שלושה משחקים היינו טובים במערך הזה. אני לא מבין את בכר, הוא איבד את זה לגמרי”.

מה יעשו בינואר?

”לא יבוא אף אחד. לא צריך להביא מישהו. מכבי חיפה לא תהיה באירופה. מקום רביעי זה נס גדול. אני לא מאמין בשחקנים האלה. יעקב שחר לא פראייר, למה שישקיע? אם זה תלוי בי אני לא נותן לסטיוארט נעליים”.