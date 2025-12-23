יום שלישי, 23.12.2025 שעה 18:06
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

"בכר פחד מבית"ר. מקום רביעי יהיה נס גדול"

איציק אהרונוביץ ב"שיחת היום": "הוא עלה עם 3 בלמים, בצורה פחדנית, איבד את זה לגמרי. לא צריך להביא אף אחד בינואר, מכבי חיפה לא תהיה באירופה"

|
שחקני מכבי חיפה מסתכלים על הכדור בדרך לשער (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי חיפה מסתכלים על הכדור בדרך לשער (רדאד ג'בארה)

מכבי חיפה רצתה לשלוח מסר שהיא חזרה באמת, אבל המומנטום הירוק נעצר אמש (שני) בהפסד דרמטי 2:1 לבית”ר ירושלים. זו לא הפעם הראשונה ולא השנייה שחיפה סופגת בתוספת הזמן והסיפור חזר על עצמו גם הפעם כשהאקס זיו בן שימול הבקיע בדקה ה-97. אז לאן הולכת העונה של ברק בכר ושחקניו מפה? פרשן רדיו חיפה, איציק אהרונוביץ, דיבר על כך בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

אמרת אתמול שיהיה תיקו, אבל לדעתי חשבת שתפסידו. מה דעתך על המשחק?
”מי ששומע אותי, קיוויתי שיהיה 2:2, נכשלתי. אמרתי שזאת תהיה טעות לשחק עם שלושה בלמים. איזה חלוצים מפחידים יש לבית”ר? בגלל המערך, היו צריכים לשמור את דור חוגי שלושה בלמים וזה בא על חשבון שחקן התקפי שהיה חסר למכבי חיפה. כששלושה צריכים לשמור על אחד הם בסוף לא רואים על מי הם צריכים לשמור”.

המערך עצר את בית”ר.
אבל אז זה הפך ל-4:3:3 ומכבי חיפה הפכה להיות מפחידה. היו מהלכים, הגבהות. חוגי לא כזה מאיים, ברק בכר עלה בצורה פחדנית, הוא פחד מבית”ר. לא יודע ממה הוא פחד. שלושה משחקים היינו טובים במערך הזה. אני לא מבין את בכר, הוא איבד את זה לגמרי”.

מה יעשו בינואר?
”לא יבוא אף אחד. לא צריך להביא מישהו. מכבי חיפה לא תהיה באירופה. מקום רביעי זה נס גדול. אני לא מאמין בשחקנים האלה. יעקב שחר לא פראייר, למה שישקיע? אם זה תלוי בי אני לא נותן לסטיוארט נעליים”.

עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
לאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהבית
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
