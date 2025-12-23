אלעד בראון: לעלות ליגה? אנחנו מאוד רוצים

העונה של מכבי הרצליה אמנם ספגה מכה בשישי האחרון עם ההפסד 1:0 להפועל עפולה, אבל עד כה, הקבוצה רושמת עונה מוצלחת כשלאחר 16 משחקים, היא נמצאת במקום השני בטבלת הליגה הלאומית, שמעניק העפלה לליגת העל בסיום העונה. מאמן הקבוצה, אלעד בראון, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

דווקא נגד עפולה הפסדתם. איך אתה מסביר את זה?

”זה היה משחק אחד היותר טובים שלנו. זה פשוט לא הלך, שלטנו ברוב דקות המשחק. יש גם משחקים כאלה”.

אתה מאמין שתעלו ליגה?

”מאוד רוצים. התחלנו רק סיבוב שני ויש עוד המון משחקים. נתקדם ממשחק למשחק. הכל עוד מוקדם”.

שחקני מכבי הרצליה בטירוף (אופיר מגדל)

מכבי פ”ת מובילה את הטבלה ומחתימה שחקנים, אתם תתחזקו בינואר?

”נעשה חיזוק נקודתי. כרגע השוק לא רווי בשחקנים. נתחזק בשחקן או שניים לפחות”.

במשחקים מול הגדולות יותר קל להכין את הקבוצה, אבל עכשיו יש לכם משחקים נגד קבוצות בינוניות יותר, מה הפתרונות שלכם? יש לכם את הכישרון להכריע את המשחק?

“זאת ביקורת נכונה. צריך לדעת להתכונן נגד קבוצות שאנחנו באים פייבוריטים. אני אצטרך למצוא פתרונות ולהעביר את המסר לשחקנים שלי. אסור לשכוח שניצחנו כמעט את כל קבוצות הצמרת. נצטרך למצוא פתרונות נגד אלו שמסתגרות. יש הבדלים בין המשחקים. אנחנו יעילים מאוד בהתקפות מעבר”.

אתה ער לדיבורים מתי הרצליה תיפול. זה מטריף אתכם יותר?

”אנחנו מתעסקים בעצמנו פשוט. מקווים לא להיות כמו כפר שלם של עונה שעברה. נתרכז ממשחק למשחק”.