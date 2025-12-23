יום שלישי, 23.12.2025 שעה 15:15
החוק עבר: זריקת אבוקה למגרש תוביל למאסר

חשיפה: הוועדה לביטחון לאומי אישרה לקריאה ראשונה את הצעת החוק - 3 שנות מאסר על פירוטכניקה. יוזמת החוק, ח"כ יוליה מלינובסקי: "נגמרו המשחקים"

|
האבוקות בדרבי התל אביבי (רדאד ג'בארה)
האבוקות בדרבי התל אביבי (רדאד ג'בארה)

הוועדה לביטחון לאומי בראשות ח”כ צביקה פוגל אישרה היום (שלישי) לקריאה ראשונה את הצעת החוק של ח"כ יוליה מלינובסקי ממפלגת ישראל ביתנו הקובעת החמרה משמעותית בענישה על יידוי אמצעים פירוטכניים במגרשי הספורט, כך נודע לראשונה ל-ONE.

לפי הצעת החוק, העונש המקסימלי על השלכת אבוקות, חזיזים או רימוני עשן לתוך תחומי המגרש יגיע לשלוש שנות מאסר בפועל.

החוק נולד כמענה לגל האלימות והפירוטכניקה שהביא בשנה האחרונה לעצירת משחקים, פציעות של ילדים וסיכון ממשי לחיי אדם ביציעים. עד היום הענישה בנושא הייתה מקלה ולא מרתיעה, מה שאפשר לעבריינים לחזור למגרשים שוב ושוב.

יוזמת החוק, ח"כ יוליה מלינובסקי, אמרה לאחר אישור החוק בוועדה: "מגרש כדורגל הוא לא שדה קרב והיציע הוא לא מקום שבו הורים צריכים לפחד על חיי הילדים שלהם. במשך שנים הכתובת הייתה על הקיר והתגובה של המערכת הייתה רפה מדי.

ח"כ יוליה מלינובסקי (אתר הכנסת)ח"כ יוליה מלינובסקי (אתר הכנסת)

"היום אנחנו מעבירים מסר חד וברור: נגמרו המשחקים. מי שיבחר לסכן מאות ואלפי אנשים בשביל 'שואו של עשן ופיצוצים' ימצא את עצמו מאחורי סורג ובריח. שלוש שנות מאסר הן לא המלצה, הן כלי הרתעתי שינקה את המגרשים מהעבריינות שמשתלטת עליהם. אני מודה ליו"ר הוועדה לביטחון לאומי, ח"כ צביקה פוגל, שקידם במהירות ובמקצוענות את הצעת החוק".

אבוקות (רדאד גאבוקות (רדאד ג'בארה)

ח"כ צביקה פוגל, יו"ר הוועדה לביטחון לאומי, אמר: "ילד שמגיע עם אבא למגרש לא אמור לרוץ לתפוס מחסה. מי שזורק אבוקה מסכן חיים - נקודה. נאפשר למשטרה ולבתי המשפט כלים חדים יותר לטפל בתופעה ולהחזיר את הספורט למשפחות”.

אחרי אישור הצעת החוק לקריאה ראשונה, היא תוחזר לוועדה להכנה לקריאה שנייה ושלישית.

