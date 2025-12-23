החוק עבר: זריקת אבוקה למגרש תוביל למאסר

הוועדה לביטחון לאומי בראשות ח”כ צביקה פוגל אישרה היום (שלישי) לקריאה ראשונה את הצעת החוק של ח"כ יוליה מלינובסקי ממפלגת ישראל ביתנו הקובעת החמרה משמעותית בענישה על יידוי אמצעים פירוטכניים במגרשי הספורט, כך נודע לראשונה ל-ONE.

לפי הצעת החוק, העונש המקסימלי על השלכת אבוקות, חזיזים או רימוני עשן לתוך תחומי המגרש יגיע לשלוש שנות מאסר בפועל.

החוק נולד כמענה לגל האלימות והפירוטכניקה שהביא בשנה האחרונה לעצירת משחקים, פציעות של ילדים וסיכון ממשי לחיי אדם ביציעים. עד היום הענישה בנושא הייתה מקלה ולא מרתיעה, מה שאפשר לעבריינים לחזור למגרשים שוב ושוב.

יוזמת החוק, ח"כ יוליה מלינובסקי, אמרה לאחר אישור החוק בוועדה: "מגרש כדורגל הוא לא שדה קרב והיציע הוא לא מקום שבו הורים צריכים לפחד על חיי הילדים שלהם. במשך שנים הכתובת הייתה על הקיר והתגובה של המערכת הייתה רפה מדי.

ח"כ יוליה מלינובסקי (אתר הכנסת)

"היום אנחנו מעבירים מסר חד וברור: נגמרו המשחקים. מי שיבחר לסכן מאות ואלפי אנשים בשביל 'שואו של עשן ופיצוצים' ימצא את עצמו מאחורי סורג ובריח. שלוש שנות מאסר הן לא המלצה, הן כלי הרתעתי שינקה את המגרשים מהעבריינות שמשתלטת עליהם. אני מודה ליו"ר הוועדה לביטחון לאומי, ח"כ צביקה פוגל, שקידם במהירות ובמקצוענות את הצעת החוק".

אבוקות (רדאד ג'בארה)

ח"כ צביקה פוגל, יו"ר הוועדה לביטחון לאומי, אמר: "ילד שמגיע עם אבא למגרש לא אמור לרוץ לתפוס מחסה. מי שזורק אבוקה מסכן חיים - נקודה. נאפשר למשטרה ולבתי המשפט כלים חדים יותר לטפל בתופעה ולהחזיר את הספורט למשפחות”.

אחרי אישור הצעת החוק לקריאה ראשונה, היא תוחזר לוועדה להכנה לקריאה שנייה ושלישית.