"עבריינים במדים, אחד מהם נתן לי מכות"

בית”ר ירושלים אמנם ניצחה אמש (שני) את מכבי חיפה 1:2, במה שסיפק רגעי אושר גדולים לקהל בצהוב-שחור שהצפין לסמי עופר. אלא שטרם שריקת הפתיחה, רבים מאוהדי הקבוצה האורחת נמחצו בכניסה לאצטדיון. אחד האוהדים, רון קלמן, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

תספר לנו מה קרה.

”הגעתי לסמי עופר, הייתי עם בן דוד שלי אוהד מכבי חיפה בחוץ, עד כאן הכל היה תקין, הוא נכנס, אני הגעתי מחוץ ליציע וראיתי כאוס, שוטרי יס”מ אחוזי עמוק, חבורה של עבריינים במדים שאחד מהם נתן לי מכות.

“היה צוואר בקבוק גדול והם טעו בחסימות, אנשים בלי כרטיס כנראה נכנסו, יש כאלה שהצליחו להיכנס רק במחצית. אני באתי להיכנס וביקשו שאזוז אחורה, לא הסכמתי והוא תפס אותי מהחולצה, עשה מה שעשה, נתן לי מרפק לצלעות שאני מרגיש עד עכשיו. לא באתי לקבל מכות, אני לא פושע”.

אוהדי בית"ר ירושלים (עמרי שטיין)

ראית אוהדים בלי כרטיס?

”רק שמעתי על כאלה שחיפשו. זה הזוי שנכנסתי למשחק רק בדקה ה-20. לא ראיתי דבר כזה, כל אוהדי מכבי חיפה נכנסו חלק למרות שגם שם היו כאלה שהגיעו בלי כרטיסים. לחלק מהיס”מניקים היו מבטים בעיניים שאני לא ראיתי דבר כזה. היום זה בית”ר, מחר אלה קבוצות אחרות. חבל שיש אנשים שמסריחים את המדים האלה של המשטרה, יש גם שוטרים מדהימים”.

במשטרה הודיעו כי שישה חשודים נעצרו בגין הפרת סדר ותקיפת שוטרים, ואמרו על האירועים: “במהלך המשחק הגיעו מאות אוהדים ללא כרטיס, כתוצאה מכך נוצר עיכוב ודוחק בכניסות הבידוק. משטרת ישראל פעלה לוויסות תנועת הקהל ולפיזור האוהדים שהגיעו ללא כרטיס במסגרת סמכותה ובכדי למנוע הפרות סדר ופגיעה בביטחון האוהדים.

“כלל האוהדים שהיו עם כרטיסים נכנסו למגרש. משטרת ישראל תמשיך לפעול במקצועיות ואחריות מתוך מטרה לשמירה על שלום הציבור ולקיומו התקין של המשחק”.