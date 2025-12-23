אוסמו: הקבוצה שהרוויחה היא דווקא מכבי חיפה

מכבי חיפה הפסידה אתמול (שני) לבית”ר ירושלים 2:1 עמוק בתוספת הזמן, במסגרת המשחק שנעל את המחזור ה-15 בליגת העל. בלם העבר של הירוקים, רפי אוסמו, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE לגבי המשחק.

מה אתה חושב על המערך?

“כמה פעמים מכבי חיפה בעטה למסגרת ב-60 דקות? היה נראה שחיפה שלטה קצת יותר. בסטטיסטיקה זה לא נראה טוב. יש בעיות עמוקות. צריך להסתכל למרחק, לבנות משהו”.

איך ראית את ההגנה?

”לא הייתה התקפה לבית”ר עם שניים-שלושה חלוצים. למה לא להמשיך עם ה-4-3-3. המרוויחים הגדולים היו הקהל שהייתה לו דרמה, והקבוצה שהרוויחה היא דווקא מכבי חיפה. אם היא הייתה מנצחת היו חושבים שהם יכולים לרוץ לאליפות. עכשיו זה מחזיר את הקבוצה להכנות לעונה הבאה”.

שחקני מכבי חיפה מתוסכלים (רדאד ג'בארה)

ברק בכר: "היינו שווים תיקו אם לא יותר"

אבל הפספוס של זיו בן שימול ואחרים, כואב?

”אני אוהב את שחקני הבית. אם זה תלוי בי השחקן הצעיר (ינון פיינגזיכט) משחק ולא קורנו. צריך להסתכל רחוק. שחקנים צעירים צריכים לשרת את המועדון לאורך תקופה”.