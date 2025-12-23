יום שלישי, 23.12.2025 שעה 14:46
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

אוסמו: הקבוצה שהרוויחה היא דווקא מכבי חיפה

בלם העבר ל"שיחת היום": "אם חיפה הייתה מנצחת, היו חושבים שהיא יכולה לרוץ לאליפות, עכשיו זה מחזיר אותה להכנות לעונה הבאה". וגם: זיו בן שימול

|
רפי אוסמו (עמרי שטיין)
רפי אוסמו (עמרי שטיין)

מכבי חיפה הפסידה אתמול (שני) לבית”ר ירושלים 2:1 עמוק בתוספת הזמן, במסגרת המשחק שנעל את המחזור ה-15 בליגת העל. בלם העבר של הירוקים, רפי אוסמו, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE לגבי המשחק.

מה אתה חושב על המערך?
“כמה פעמים מכבי חיפה בעטה למסגרת ב-60 דקות? היה נראה שחיפה שלטה קצת יותר. בסטטיסטיקה זה לא נראה טוב. יש בעיות עמוקות. צריך להסתכל למרחק, לבנות משהו”.

איך ראית את ההגנה?
”לא הייתה התקפה לבית”ר עם שניים-שלושה חלוצים. למה לא להמשיך עם ה-4-3-3. המרוויחים הגדולים היו הקהל שהייתה לו דרמה, והקבוצה שהרוויחה היא דווקא מכבי חיפה. אם היא הייתה מנצחת היו חושבים שהם יכולים לרוץ לאליפות. עכשיו זה מחזיר את הקבוצה להכנות לעונה הבאה”.

שחקני מכבי חיפה מתוסכלים (רדאד גשחקני מכבי חיפה מתוסכלים (רדאד ג'בארה)
ברק בכר: "היינו שווים תיקו אם לא יותר"

אבל הפספוס של זיו בן שימול ואחרים, כואב?
”אני אוהב את שחקני הבית. אם זה תלוי בי השחקן הצעיר (ינון פיינגזיכט) משחק ולא קורנו. צריך להסתכל רחוק. שחקנים צעירים צריכים לשרת את המועדון לאורך תקופה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
/* LAST / NEXT ROUNDs */