יורוליג 25-26
71%1418-151117הפועל ת"א1
67%1528-158618ברצלונה2
67%1539-159718פנאתינייקוס3
65%1331-136317פנרבחצ'ה4
65%1453-152117ולנסיה5
59%1418-153317מונאקו6
59%1399-145217הכוכב האדום7
59%1416-144017ריאל מדריד8
56%1344-140716אולימפיאקוס9
56%1478-156318ז'לגיריס10
50%1520-152118אולימפיה מילאנו11
50%1577-156218דובאי12
47%1398-138817וירטוס בולוניה13
41%1558-151417מכבי ת"א14
35%1438-136617אנדולו אפס15
35%1549-149617באסקוניה16
35%1492-136817פרטיזן בלגרד17
29%1440-132317באיירן מינכן18
29%1578-152917פאריס19
24%1475-130917ליון וילרבאן20

רבע 4, 00:47: באיירן מינכן - הפועל ת"א 82:70

יורוליג, מחזור 18: קצב טוב בגרמניה. האדומים נראים טוב ועם רבע שלישי נהדר, ברחו ליתרון דו ספרתי גדול ובדרך לניצחון. בראיינט ואוטורו לוהטים

|
אלייז'ה בראיינט בפעולה (IMAGO)
אלייז'ה בראיינט בפעולה (IMAGO)

בעוד שבמסגרת בליגה היא עדיין מושלמת עם תשעה ניצחונות בתשעה משחקים, הפועל תל אביב חוזרת לזירה האירופית לאחר ההפסד לפנאתינייקוס. היא מתארחת בשעה זו בגרמניה ופוגשת את באיירן מינכן במסגרת המחזור ה-18 של היורוליג.

החבורה של דימיטריס איטודיס באה למשחק לאחר ששמרה על מאזן מושלם בליגת ווינר, כשניצחה 86:94 את בני הרצליה, אך במסגרת היורוליג האדומים מתל אביב רשמו הפסד 93:82 לפנאתינייקוס והם מקווה לחזור למסלול הניצחונות באירופה ולשמור על מקומם בפסגת המפעל.

הפועל ת”א שוב צריכה להסתדר ללא ברונו קבוקלו שממשיך להיעדר בגלל שהוא עדיין לא חזר מהפציעה שלו בגב. מנגד, אלייז’ה בראיינט כן עומד לרשות איטודיס אחרי שלא טס לישראל למשחק מול בני הרצליה, באישור של מאמנו איטודיס ושל המועדון.

הבווארים מגיעים להתמודדות לאחר שבמשחקם האחרון בזירה המקומית הם גברו 55:83 על טלקום באסקט, אך במפעל הבכיר ביבשת הדברים הולכים קשה לגרמנים שנמצאים בכושר נוראי, הם רושמים שמונה הפסדים ברציפות, כולל מספר תבוסות כמו במשחק האחרון כשהפסידו 103:77 למונאקו. בעקבות כך המאמן גורדן הרברט פוטר ומונה סבטיסלב פשיץ' בן ה-76.

רבע ראשון: 14:21 להפועל ת”א

חמיישית באיירן מינכן: אוסקר דה סילבה, ולדימיר לוצ’יץ’, סטפן יוביץ’, אנדראס אובסט ויואהנס וויגטמאן.

חמישיית הפועל ת”א: ים מדר, קולין מלקולם, אלייז’ה בראיינט, איש וויינרייט וג’ונתן מוטלי.

# 10:00-05:00: החבורה של איטודיס פתחה טוב עם ריצת 0:7, כשכמובן בשתי הדקות האלו גם עצרה את המארחת, דה סילבה קלע ארבע ראשונות לגרמנים ואובסט עם שתיים, בראיינט השיב עם ארבע משלו וזה 6:11 להפועל.

# 05:00-00:00: האדומים המשיכו להיראות טוב והשלימו ריצה נוספת, הפעם של 4:10 וברח וליתרון דו ספרתי, 10:21. אולם, אז גבריאל קלע ארבע נקודות והוריד את ההפרש בסוף הרבע.

קולין מלקולם (הפועל תל אביב)קולין מלקולם (הפועל תל אביב)

רבע שני: 32:44 להפועל ת”א

# 10:00-05:00: ג’וסטיניאן צלף שלשה, בעצם השלים ריצת 0:7 וצמצם את ההפרש לארבע בלבד, אך אז החבורה של איטודיס התעשתה, ענתה עם 0:8 משלה וברחה שוב לדו ספרתי, מייק רק קלע שתי נקודות, 19:29 להפועל.

# 05:00-00:00: את שתי הדקות הראשונות דוווקא באיירן הובילה עם ריצת 1:7 וצמצמה עד ארבע הפרש בלבד, אך אז בראיינט ואוטורו השלימו 0:9 משלהם והחזירו שוב לדו ספרתי, 26:39. הקבוצות החליפו סלים וזה 32:44 להפועל בירידה להפסקה.

ים מדר מול סטפן יוביץים מדר מול סטפן יוביץ' (IMAGO)

רבע שלישי: 46:64 להפועל ת”א

# 10:00-05:00: הגרמנים פתחו טוב יותר את הרבע עם ריצת 0:7, מדר הגיב בתווך עם שתי נקודות, 39:46 להפועל. לאחר מכן, הקבוצה הישראלית שוב הגיבה עם 0:7 וברחה ליתרון דו ספרתי שוב, 39:53. 

# 05:00-00:00: החבורה של איטודיס השלימה 0:9 אדיר ובעצם סה”כ עם 0:16 גדול ברחה ליתרון השיא שלה, 39:62. הגרמנים הגיבו עם 0:7 משלהם וצמצמו מעט את ההפרש, אודיאסי הלך לקו, דייק פעמיים וחתם את הרבע.

ים מדר בורח (IMAGO)ים מדר בורח (IMAGO)

רבע רביעי:

# 10:00-05:00: החבורה של איטודיס פתחה עם ריצת 2:10 וברחה ליתרון השיא שלה, 50:74, הגרמנים צמצמו מעט וזה 54:74 להפועל תל אביב אחרי חמש דקות של רבע אחרון.

