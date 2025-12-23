מחמאות לסלאח: בגלל זה הוא שווה 100 מיליון

השם של מוחמד סלאח הוזכר בזמן האחרון בעיקר בהקשר שלילי. אחרי סערת ליברפול, בו הוא אמר כי המועדון: “זורק אותו מתחת לאוטובוס”, הכוכב חבר לנבחרתו, מצרים, וניצח לה אתמול (שני) את משחק הבכורה שלה באליפות אפריקה נגד זימבבואה עם 1:2 בתוספת הזמן.

כאמור, הכנף הימני היה בעין הסערה אצל אלופת אנגליה, כאשר סופסל מספר פעמים, יצא בראיון שערורייתי, בו הוא גם טען כי לו ולמאמנו, ארנה סלוט, אין שום קשר מקצועי, מה שהוביל בעצם להשארתו מחוץ לסגל נגד אינטר בליגת האלופות.

העניין הזה כבר נפתר, לפחות לבינתיים, וליברפול תחסר את מי שעדיין הכוכב הכי גדול שלה, פוטנציאלית אפילו עד סוף חודש ינואר, אם מצרים תלך עד הסוף בטורניר.

ארנה סלוט ומוחמד סלאח (IMAGO)

השער של סלאח אתמול היה השמיני שלו באליפות אפריקה, כשיש רק שני מצרים שמקדימים אותו: חסן אל שזלי (12) וחוסם חסן (11). מריו מריניקה, מאמן המפסידה, אמר אחרי המשחק: “בגלל זה הוא שווה 100 מיליון”.