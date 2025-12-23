יום שלישי, 23.12.2025 שעה 11:56
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

אלטמן וקלטינס בטופ והשפל של הפועל באר שבע

שחקני הפועל ת"א וטבריה מעל כולם עם 17 נקודות, אצילי בלט בבית"ר והקבוצה מהנגב הגיעה לשפל בפנטזי. וגם: המנצח השבועי והצמרת הצפופה בדירוג הכללי

|
עומר אצילי ועומרי אלטמן (רדאד ג'בארהוחגי מיכאלי)
עומר אצילי ועומרי אלטמן (רדאד ג'בארהוחגי מיכאלי)

המחזור ה-15 בליגת העל הביא איתו משחקים מפתיעים במיוחד, גם בפנטזי, כשבמוקד מוליכת הליגה הפועל באר שבע הובסה 3:0 מול עירוני טבריה. מכבי תל אביב מעדה אף היא עם 1:1 מול נתניה ובית”ר ירושלים היא המנצחת הגדולה של המחזור אחרי 1:2 גדול על מכבי חיפה בסמי עופר.

להצטרפות למשחק ופתיחת קבוצה משלכם לחצו כאן.

אף שחקן בהפועל ב”ש לא תרם יותר נקודות מדן ביטון (5), אולם בטבריה קיבלנו לא פחות מ-17 נקודות של דוד קלטינס בהופעה גדולה (שער, מסירת מפתח, 4 חטיפות, 2 תיקולים ו-3 הרחקות כדור), אלי בלילתי תרם 11 נקודות, אונדריי באצ’ו עם 10, סמביניה עם 14 ופיראס אבו עקל סיים עם 12 נקודות. כל שחקני ב”ש כולל המחליפים סיימו יחד עם 30 נקודות, הכי נמוך של הקבוצה העונה בפער.

במכבי תל אביב מצטיין המשחק היה דור פרץ עם 8 נקודות, מוחמד עלי קמארה שהורחק סיים עם 1-  ובנתניה הצטיין כובש השער עוז בילו עם 10 נקודות. בהפועל ת”א שניצחה 1:3 את ריינה, עומרי אלטמן עם צמד ובישול סיים עם 17 נקודות, מצטיין המחזור בליגה לצד קלטינס, לויזוס לויזו רשם הופעה סולידית עם שער ו-9 נקודות ואוסו קוובנה סיים עם 12 בצד השני.

עמרי אלטמן מאושר (רדאד געמרי אלטמן מאושר (רדאד ג'בארה)

במכבי חיפה מול בית”ר, עומר אצילי הצטיין עם 8 נקודות, כמו גם רועי אלימלך. כובש שער הניצחון זיו בן שימול שנכנס כמחליף סיים עם 6 נקודות. המצטיין של הפועל חיפה בניצחון 0:1 על הפועל ירושלים היה יונתן פרבר עם 11 נקודות, כשג’בון איסט תרם 9 נקודות.

עוד שני משחקים חד צדדיים היו ה-0:3 של בני סכנין על מ.ס אשדוד, שם מארון גאנטוס ועומר אבוהב בלטו עם 11 ו-10 נקודות ומתיו קוג’ה הפציץ 15 נקודות. בהפועל פתח תקווה שניצחה 1:4 את קריית שמונה, שחר רוזן (12) ואיתי רוטמן (10) הצטיינו.

בצמרת הכללית צפוף מאוד, כשבמקום הראשון המנג’ר 11 קטנטנים עם 1,254 נקודות, נקודה יותר מהמקום השני, שתיים יותר מהמקום השלישי ושלוש נקודות יותר מהמקום הרביעי, הכל ממש על חודה של נקודה. במחזור ה-15 ניצח האנליסטים של ירין, גם כן על חודה של נקודה. ההרכב המנצח שלו: בנג’מין מצ’יני, הלדר לופס, שחר פיבן, איברהים דיאקיטה, מיכאל אוחנה, דור פרץ, עוז בילו, צ’יפיוקה סונגה, דן ביטון (קפטן), לויזוס לויזו וג’בון איסט.

