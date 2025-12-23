אלטמן וקלטינס בטופ והשפל של הפועל באר שבע

המחזור ה-15 בליגת העל הביא איתו משחקים מפתיעים במיוחד, גם בפנטזי, כשבמוקד מוליכת הליגה הפועל באר שבע הובסה 3:0 מול עירוני טבריה. מכבי תל אביב מעדה אף היא עם 1:1 מול נתניה ובית”ר ירושלים היא המנצחת הגדולה של המחזור אחרי 1:2 גדול על מכבי חיפה בסמי עופר.

להצטרפות למשחק ופתיחת קבוצה משלכם לחצו כאן.

אף שחקן בהפועל ב”ש לא תרם יותר נקודות מדן ביטון (5), אולם בטבריה קיבלנו לא פחות מ-17 נקודות של דוד קלטינס בהופעה גדולה (שער, מסירת מפתח, 4 חטיפות, 2 תיקולים ו-3 הרחקות כדור), אלי בלילתי תרם 11 נקודות, אונדריי באצ’ו עם 10, סמביניה עם 14 ופיראס אבו עקל סיים עם 12 נקודות. כל שחקני ב”ש כולל המחליפים סיימו יחד עם 30 נקודות, הכי נמוך של הקבוצה העונה בפער.

במכבי תל אביב מצטיין המשחק היה דור פרץ עם 8 נקודות, מוחמד עלי קמארה שהורחק סיים עם 1- ובנתניה הצטיין כובש השער עוז בילו עם 10 נקודות. בהפועל ת”א שניצחה 1:3 את ריינה, עומרי אלטמן עם צמד ובישול סיים עם 17 נקודות, מצטיין המחזור בליגה לצד קלטינס, לויזוס לויזו רשם הופעה סולידית עם שער ו-9 נקודות ואוסו קוובנה סיים עם 12 בצד השני.

עמרי אלטמן מאושר (רדאד ג'בארה)

במכבי חיפה מול בית”ר, עומר אצילי הצטיין עם 8 נקודות, כמו גם רועי אלימלך. כובש שער הניצחון זיו בן שימול שנכנס כמחליף סיים עם 6 נקודות. המצטיין של הפועל חיפה בניצחון 0:1 על הפועל ירושלים היה יונתן פרבר עם 11 נקודות, כשג’בון איסט תרם 9 נקודות.

עוד שני משחקים חד צדדיים היו ה-0:3 של בני סכנין על מ.ס אשדוד, שם מארון גאנטוס ועומר אבוהב בלטו עם 11 ו-10 נקודות ומתיו קוג’ה הפציץ 15 נקודות. בהפועל פתח תקווה שניצחה 1:4 את קריית שמונה, שחר רוזן (12) ואיתי רוטמן (10) הצטיינו.

בצמרת הכללית צפוף מאוד, כשבמקום הראשון המנג’ר 11 קטנטנים עם 1,254 נקודות, נקודה יותר מהמקום השני, שתיים יותר מהמקום השלישי ושלוש נקודות יותר מהמקום הרביעי, הכל ממש על חודה של נקודה. במחזור ה-15 ניצח האנליסטים של ירין, גם כן על חודה של נקודה. ההרכב המנצח שלו: בנג’מין מצ’יני, הלדר לופס, שחר פיבן, איברהים דיאקיטה, מיכאל אוחנה, דור פרץ, עוז בילו, צ’יפיוקה סונגה, דן ביטון (קפטן), לויזוס לויזו וג’בון איסט.