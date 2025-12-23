עולה רביעית ממכבי קריית גת לשלב הבא בגביע

הישג חסר תקדים לחטיבה הצעירה במחלקת הנוער של מכבי קריית גת, שתזכה לייצוג של ארבע קבוצות מהחטיבה הצעירה בשלב שמינית גמר גביע המדינה - הישג שהצליחו לעשות רק בקבוצות החטיבה הצעירה של מכבי ת"א בשלוחת הצפון ומכבי פ"ת בשלוחת הדרום.

אתמול (שני) קבוצת ילדים ג' המשחקת במחוז דן תחת הדרכתו של נאור שירגאוקר, השלימה את פאזל העולות לשמינית הגמר לאחר שניצחה במפגש קבוצות "צו פיוס" רחוק מהבית את מכבי קריית אתא מליגת חוף 1, זאת לאחר שבסופ"ש ספגה הפסד 4:0 במשחק החוץ מול קבוצת "צו פיוס" של מכבי רחובות.

את השערים לזכות קריית גת כבשו שני שחקנים, המשחקים גם בקבוצת ילדים ב' של המועדון: יובל עידה ורני אוחיון - שלבש אפילו את מדי קבוצת ילדים א'. הניצחון שהשיגה קריית גת מצטרף לניצחונות שהשיגה בשני שלביה הקודמים במשחקים מול קבוצת "צו פיוס", 1:6 על הפועל הרצליה מערב ו-3:12 על מ.כ ערד. בשלב שקדם למשחק היום זכתה הקבוצה בניצחון 7:8 בפנדלים על הפועל ת"א דרום.

ילדים ב מכבי קריית גת (ולדיסלב מויסייב)

קבוצת ילדים א' "צו פיוס" מליגת מרכז, המודרכת ע"י אסף בראון, ניצחה 1:5 בביתה את בית"ר טוברוק נתניה מליגת שרון. נועם ישראל כבש צמד. עוד כבשו: אלון נגאוקר, גיא הרוש ופריאל אבטה. לטוברוק כבש יונתן דורנבוסט. קודם לכן, ניצחה שלושה משחקי חוץ - 2:6 את הפועל נוף הגליל, 1:7 את הפועל מחנה יהודה צפון ו-0:5 את מ.ס רובי שפירא חיפה 1. היום תארח בשעה 20:00 את הפועל ר"ג למשחק ליגה.

קבוצת ילדים ב', שמודרכת ע"י מטר ממו, נהנית מהמאזן הטוב ביותר בליגה, ניצחה בשבת האחרונה 1:7 את משחק הליגה הביתי מול בית"ר ת"א חולון. במחזור הגביע ניצחה הקבוצה 1:4 בביתה את הפועל חדרה מליגת שרון, זאת לאחר שקודם לכן ניצחה 1:2 בביתה את מכבי קריית אתא מליגת שרון, ובשלב המוקדם ניצחה 3:4 במשחק חוץ דרמטי את מכבי עירוני אשדוד מליגת דן.

טרום א מכבי קריית גת (ולדיסלב מויסייב)

קבוצת טרום א', שמודרכת גם היא ע"י אסף בראון, השתלבה בהצלחה בליגת מרכז. הקבוצה ניצחה בשבת האחרונה 3:6 את משחק החוץ מול עירוני מודיעין, זאת לאחר שבמחזור הגביע ניצחה בביתה 1:10 את הפועל חוף הכרמל מליגת שרון. קודם לכן, ניצחה בביתה 1:3 את הפועל פ"ת דרום מליגת מרכז ו-1:6 את משחק החוץ מול קבוצת "צו פיוס" של הפועל רמת השרון.

ילדים א' מכבי קריית גת (ולדיסלב מויסייב)

אסף בראון, המנהל המקצועי של החטיבה הצעירה של מכבי קריית גת, שמאמן במקביל את קבוצות ילדים א', טרום א' וטרום ב', זוקף את ההצלחה לדרך המקצועית של המחלקה: “אמנם אני מאמן שתיים מהקבוצות שעלו, אבל חשוב לי להדגיש במיוחד את העבודה המעולה של מטר ממו עם קבוצת ילדים ב’ ושל נאור שירגאוקר עם קבוצת ילדים ג'. כל אחת מהקבוצות עלתה שלב בזכות עבודה מקצועית, מחויבות ויכולת לפתח את השחקנים לאורך זמן.

אסף בראון (ולדיסב מויסייב)

“זה לא מקרי ויש פה צוות איכותי שעובד יחד ובאמון מלא, אני גאה בכולם. ⁠אחד הדברים שאני הכי גאה בהם הוא שכל מאמן בחטיבה מביא את האיכויות שלו. מטר ונאור עושים עבודה מצוינת בפיתוח יסודות, בהבנת משחק ובחינוך לערכים, וכל זה מתחבר לקו המקצועי הכללי של החטיבה. יש שפה אחידה, אבל גם מקום לאישיות וליצירתיות של כל מאמן”.

לסיום, אסף בראון שיתף במטרות החטיבה הצעירה להמשך הדרך: “להמשיך להתקדם בדרך שלנו. ברור שנרצה ללכת כמה שיותר רחוק בגביע, אבל המטרה האמיתית היא לראות שחקנים משתפרים, קבוצות שמתפתחות ובניית בסיס חזק לשנים הבאות. אם נמשיך לעבוד נכון גם ההישגים יגיעו”.