בישול איטי: הפריצה של זיו בן שימול בבית"ר

שער הניצחון מול מכבי חיפה לא היה מקרי. מהעבודה, דרך ההתעקשות של אלמוג כהן והתמיכה משועה ועד לרצון של יצחקי מהילד שגדל כאוהד. וגם: העונה הבאה

|
זיו בן שימול בטירוף (רדאד ג'בארה)
זיו בן שימול בטירוף (רדאד ג'בארה)

השער שכבש אתמול (שני) זיו בן שימול מול מכבי חיפה לא מקרי, הדרך שבה הוא כבש: חטיפת כדור בשטח היריב, הזריזות בתנועה, קור הרוח מול השער בדקה כל כך קריטית, כל אלה מאפיינים את השחקן בן ה-21 שבכל פעם שנותנים לו דקות משחק עם החולצה של בית"ר ירושלים, הוא אומר תודה.

ב-24 השעות האחרונות מופצות ברשתות החברתיות תמונה של זיו בן שימול כילד עם כובע צהוב-שחור וצעיף של בית"ר ביציעים בטדי. הוא גדל במעלה אדומים ושיחק בקבוצת צו פיוס בשל העובדה שהוא שומר שבת ומשם הגיע למכבי חיפה. מגיל קטן סומן כשחקן מוכשר, אך בחיפה לא השכילו להחתים אותו על חוזה ארוך טווח ובוועדה למעמד השחקן קבעו שיעבור לבית"ר עבור 350 אלף ש”ח, מחיר מציאה.

אלמוג כהן, המנהל המקצועי של בית"ר ירושלים הוא זה שרצה את בן שימול ומיהר לסגור את העברתו לבית וגן, למרות שלא היה ברור כמה בית"ר תצטרך לשלם דמי השבחה עבורו. בשיחות עם ברק אברמוב אמר אלמוג כהן: "מדובר בשחקן עם פוטנציאל אדיר, הוא ייכנס בעתיד לנעליים של דור מיכה, נבנה אותו לאט, הוא שחקן שהקהל יתאהב בו". עוד לפני התכנסות הוועדה למעמד השחקן בעניינו של השחקן, ביקשו מבן שימול לחתום בבית"ר ואמרו לו: "כל מחיר שייפסק אנחנו נשלם, תחתום, אנחנו רוצים אותך".

ברק אברמוב ואלמוג כהן. האחרון התעקש על בן שימול (אורן בן חקון)ברק אברמוב ואלמוג כהן. האחרון התעקש על בן שימול (אורן בן חקון)

ב-15 המחזורים הראשונים של העונה, זיו בן שימול רשם 11 הופעות, ברובן מדובר בדקות ספורות בכל הופעה: 13 דקות פה, 17 דקות שם, שש דקות מול מכבי תל אביב, כמה דקות אתמול מול מכבי חיפה, שמונה דקות מול הפועל תל אביב. אבל הוא לא מתלונן, עולה, משחק ועושה את המקסימום. גם הוא יודע שהוא בהליך של בנייה, אחד כזה שבעונה הבאה יהפוך להיות שחקן מרכזי, בטח כשבית"ר תשנה את פניה מבחינת הסגל עם העזיבות הצפויות של ירין לוי ואולי ירדן שועה.

בן שימול כבש פעמיים העונה: מול מכבי תל אביב ומכבי חיפה. הוא מבקיע מעמדת הקשר, הוא יודע לשחק גם כקשר 50-50 (שמונה) וגם כקשר אחורי, כשברק יצחקי הציב אותו בעמדה הזו פעם או פעמיים כשבית"ר הייתה בפיגור, במטרה להשאיר על המגרש שחקן שגם יודע לסגור אבל גם יכול להבקיע מהקו השני כשבית"ר תוקפת. 

זיו בן שימול חוגג אחרי השער שכבש מול מכבי תל אביב (אורן בן חקון)זיו בן שימול חוגג אחרי השער שכבש מול מכבי תל אביב (אורן בן חקון)

נתון שחשוב לציין: את שני השערים שיש לו בליגה בן שימול כבש מתוך הרחבה. זה משמעותי כי זה בדיוק מה שיצחקי רוצה ממנו, להגיע כקשר לתוך הרחבה ולאיים על השער. אתמול בן שימול העניק לבית"ר שער כל כך חשוב, זה גול שאפשר להתייחס אליו במונחים של "משנה עונה", פורץ דרך בכל הקשור למאבק על התואר, זה גול שאם בית"ר תזכה באליפות העונה, ייזכר כגול שעשה את המפנה של העונה, הטיימינג שהשער הזה נכבש, הדרך בה כבש, במגרש שבו נכבש השער והתוצאה שלו, עם הריצה של ברק יצחקי מהספסל של בית"ר ועד ליציע אוהדי בית"ר, כל אלה מקפלים בתוכם רגע שזוכרים בדרך לתואר האליפות.

מעבר להיותו שחקן מוכשר ומוערך, בן שימול הוא גם אחד השחקנים האהובים בחדר ההלבשה, החבר הכי טוב של ירין לוי ורביד אברג'יל, שחקן צנוע ושקט, שירדן שועה ודור מיכה מאמצים ומטפחים.

בבית וגן מספרים שירדן שועה כל הזמן מעודד אותו ותומך בו, נותן לו ביטחון, בדיוק כמו שהיה בעונה הראשונה בבית"ר עם ירין לוי. זה מוסיף לביטחון של שחקן כמו בן שימול שהכוכב של הקבוצה מביע הערכה כלפיו, זה הופך אותך מיד ליותר מחויב וגורם לך להבין עוד יותר את החשיבות של המועדון הזה שנקרא בית"ר ירושלים.

ירדן שועה חוגג עם זיו בן שימול. לקח אותו תחת חסותו (עמרי שטיין)ירדן שועה חוגג עם זיו בן שימול. לקח אותו תחת חסותו (עמרי שטיין)

בבית"ר "יבשלו" את בן שימול לאט, הם לבטח לא יאהב את הרעש סביבו עכשיו כי הוא "צריך שקט", אבל אלמוג כהן ובעיקר ברק יצחקי יודעים כבר איך להתמודד עם רעשי הרקע בין אם חיוביים או שליליים. 

בן שימול נמצא בידיים טובות, יש לו את המאמן הכי טוב עבורו בתקופת הזמן הזו כשהוא מתפתח כשחקן כדורגל, הוא רק צריך להמשיך בדרך שלו, לא לסטות מהמסלול והוא יגיע רחוק.

