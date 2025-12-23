יום שלישי, 23.12.2025 שעה 10:19
כדורגל עולמי  >> מונדיאל 2026
מונדיאל 2026 26-27
 בית 1 
00-00מקסיקו1
00-00דר' אפריקה2
00-00דרום קוריאה3
 בית 2 
00-00קנדה1
00-00קטאר2
00-00שווייץ3
 בית 3 
00-00ברזיל1
00-00מרוקו2
00-00האיטי3
00-00סקוטלנד4
 בית 4 
00-00ארה"ב1
00-00פרגוואי2
00-00אוסטרליה3
 בית 5 
00-00גרמניה1
00-00קוראסאו2
00-00חוף השנהב3
00-00אקוואדור4
 בית 6 
00-00הולנד1
00-00יפן2
00-00טוניסיה3
 בית 7 
00-00בלגיה1
00-00מצרים2
00-00איראן3
00-00ניו-זילנד4
 בית 8 
00-00ספרד1
00-00קייפ ורדה2
00-00ערב הסעודית3
00-00אורוגוואי4
 בית 9 
00-00צרפת1
00-00סנגל2
00-00נורבגיה3
 בית 10 
00-00ארגנטינה1
00-00אלג'יריה2
00-00אוסטריה3
00-00ירדן4
 בית 11 
00-00פורטוגל1
00-00אוזבקיסטן2
00-00קולומביה3
 בית 12 
00-00אנגליה1
00-00קרואטיה2
00-00גאנה3
00-00פנמה4

מרטינס: אנחנו לא פייבוריטים לזכות במונדיאל

מאמן נבחרת פורטוגל שיתף לקראת גביע העולם: "אני אוהב את זה שהגדילו את מספר המשתתפות, אך פחות את הפורמט. אנו ניצבים בפני אתגר לוגיסטי גדול"

|
רוברטו מרטינס (IMAGO)
רוברטו מרטינס (IMAGO)

בעוד שמונדיאל 2026 ייצא לדרכו בחודש יוני ויתקיים בארצות הברית, קנדה ומקסיקו, רוברטו מרטינס המאמן הספרדי של נבחרת בלגיה בעבר ופורטוגל בהווה התראיין והביע את דעתו על הגדלת כמות המשתתפות בגביע העולם, הפייבוריטיות לזכייה והאם נבחרתו הנוכחית נחשבת לדור הזהב של הסלסאו.

האם אתה אוהב את זה שמספר המשתתפות במונדיאל עלה ל-48 נבחרות?
“אני אוהב את זה. גביע העולם הוא לכולם, וצריך לתת הזדמנות למספר גדול יותר של אוהדים ושחקנים להעפיל. מה שאני לא אוהב זה הפורמט. יש יותר מדי משחקים, ולכולם צריך לתת יותר חשיבות.

“זו הסיבה שאני בעד שהפורמט יהיה כמו בליגת האלופות. זה ימנע מצבים שבהם משחק שלב הבתים השלישי הופך להזדמנות לראות איזה מסלול מושך יותר מבחינת לוגיסטיקה או יריבים להמשך. אני לא חושב שזה מתיישב עם רוח הכדורגל, שהיא לנצח בכל משחק”.

שחקני פורטוגל חוגגים עם כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)שחקני פורטוגל חוגגים עם כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)

עם הגעתך לפורטוגל, ציינת שמאמן זר עלול להיתפס כגורם שלילי על ידי האוהדים. מה דעתך על כך עכשיו?
”זה מוזר. היו פה רק שני מאמנים זרים ושניהם היו ברזילאים שדוברים פורטוגזית, אבל תמיד הרגשתי רצוי מאוד, התקבלתי בחום רב. לא רק כמאמן. בחיי היומיום שלי, עם המשפחה שלי.

“הבנתי שיכולים להיות ספקות, הרי המאמנים הפורטוגזים נחשבים מאוד ומבוקשים בכל העולם, זו הסיבה שההצעה שלי הייתה ללמוד את השפה בהקדם האפשרי. אם הייתי אוהד, הייתי רוצה שמאמן הנבחרת ידבר פורטוגזית”.

רוברטו מרטינס מאושר (רויטרס)רוברטו מרטינס מאושר (רויטרס)

אתה הולך לעקוף את דל בוסקה בתור המאמן הספרדי עם הכי הרבה הופעות במונדיאל (3). איך זה מרגיש?
“לפעמים אני רואה סטטיסטיקות כאלה, אני מסתכל אחורה... וזה באמת יפה. אני מרגיש גאווה רבה כי זה לא קל. צריך להסתגל ולהיות סקרן מאוד. אני רוצה להפיק את המיטב מהחוויה הזו, כי אנחנו עומדים בפני מונדיאל מורכב מאוד שדוחף אותך לגבולות שמעבר לאסטרטגיה”.

פורטוגל זכתה (כמעט) בכל דבר בכל קטגוריה. ברמה הבוגרת, יש להם אליפות אירופה אחת ושני אליפויות בליגת האומות. האם אתה מרגיש שהגיע הזמן לפרוע את החוב ההיסטורי הזה על ידי זכייה בגביע העולם?
“זה נכון. כאן רואים את ההבדל בין להיות פייבוריט לבין מועמד. אני חושב שרק מי שזכה בעבר בגביע עולם יכול להיחשב פייבוריט. מבחינה פסיכולוגית, הידיעה שדור קודם זכה בטורניר הזה נותנת לך כוח מיוחד, אבל למרות זאת, יש לי ביטחון מדהים בקבוצת השחקנים הזו, בגלל הדרך שבה הם חיים ונושמים את הנבחרת הלאומית.

“הדוגמה של אוסביו, שסיים שלישי באליפות העולם ב-1966, היא הדבר הכי טוב שיכול היה להיות להם. זוהי השראה אמיתית והקבוצה מוכנה לאתגר כזה, למרות שאנחנו יודעים כמה קשה זה יהיה”.

ויטיניה בפעולה (IMAGO)ויטיניה בפעולה (IMAGO)

אם פורטוגל היא 'רק' מועמדת... מי הן הפייבוריטיות?
אלו שכבר יודעות מה זה לזכות בגביע עולם ומגיעות בכושר טוב.

מה דעתך על האתגר הלוגיסטי של המונדיאל?
כל נבחרות אירופה ניצבות בפני אתגר גדול יותר, לא מדברים על זה מספיק: שלוש מדינות מארחות, הסתגלות ללוגיסטיקה, לגובה ולאקלים. אנחנו באים ממונדיאל (קטאר 2022) שהיה ההפך: מדינה אחת, במחנה אימונים, כשמשחקים באמצע העונה”.

האם תרצה גמר נגד ספרד?
“אני אשמח לשחק בגמר. ברמה הרגשית, אנחנו צריכים לכבד מאוד את המוצא שלנו, אבל מבחינה מקצועית, העבודה שלנו תמיד מתמקדת במה שאנחנו יכולים להשיג. אם נצליח להגיע לגמר נוסף, כמו שעשינו בליגת האומות, זה יהיה פנטסטי. אנחנו יודעים שספרד הולכת להגיע רחוק, ומפגש בגמר יהיה עדות לעבודה טובה מאוד.

רוברטו מרטינס וכריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)רוברטו מרטינס וכריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)

יש לך את אחוז הניצחונות הגבוה ביותר (69.4%) בהיסטוריה של פורטוגל. מהו היתרון הגדול ביותר שלך?
”גמישות טקטית. קל לנסות גישות טקטיות שונות, אבל קשה מאוד ליישם אותן היטב. זה קשור לחינוכו של הכדורגלן הפורטוגלי: הם תחרותיים ואוהבים מידע טקטי. שילוב זה מאפשר לך להשתמש בדרכי משחק שונות בהתאם לצורך”.

בבלגיה היה לך את הזארד, דה בריינה, קורטואה ולוקאקו. בפורטוגל יש לך את רונאלדו, ויטיניה, ברונו וברנרדו סילבה... האם אתם מרגישים שיש לך בידיים את דור הזהב של הכדורגל הפורטוגלי?
”הדור הטוב ביותר בכדורגל הפורטוגלי הוא זה של 1966. כשאנחנו מדברים על הענקת פרסים ותארים לדור, זו צריכה להיות קבוצה שזוכה בתואר, משהו שמייחד אותם. יש לנו כדורגלנים יוצאי דופן עם תחרותיות אדירה. זה האתגר. חדר ההלבשה הזה ראוי להיות הדור הטוב ביותר אי פעם, אבל זה לא קורה במקרה. את זה צריך להרוויח על המגרש”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקוםנגןלאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהבית
לאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהביתנגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */