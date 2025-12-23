אדרי לשחקנים: מאמינים בכם, צריכים לדעת לקום

בעירוני קריית שמונה מנסים להתאושש מהתבוסה הצורבת להפועל פתח תקווה ביום שבת, כשכבר ביום שישי מצפה לקבוצה משחק גביע בחוץ מול הפועל רמת גן. למרות העובדה שבקבוצה מתרכזים יותר בליגה, במועדון יודעים שלתוצאה בשישי תהיה גם השפעה על המצב המנטלי.

כדי להרים את מצב הרוח של השחקנים, מי שערך עימם שיחה קצרה אתמול, הוא המנכ"ל יוסי אדרי. האחרון, לא נוהג לערוך שיחות עם השחקנים וניתן לספור על כף יד אחת את הפעמים שעשה זאת בשנים האחרונות, אך הפעם הוא הבין שהוא צריך לעודד את השחקנים.

"אנחנו בסיטואציה לא פשוטה, אבל אנחנו מאמינים בכל אחד ואחד מכם וגאים בכם. אנחנו צריכים לדעת לקום גם מהפסד כזה כי יש עוד עונה ארוכה", אמר המנכ"ל לשחקנים, כאשר מלכתחילה, המטרה הייתה להרים את רוחם ולא לנזוף בהם.

שחקני עירוני קריית שמונה. המטרה הייתה להרים את רוחם (ראובן שוורץ)

לקראת המשחק בשישי, המאמן שי ברדה יצטרך למצוא פתרון להיעדרותם של יאיר מרדכי ומוחמד אבו רומי המוצהבים, כאשר על פי ההערכות, ג'ואן חלבי ועלי מוסא הם יהיו אלו שיפתחו בהרכב למשחק. כדי לתת מנוחה לקראת משחק הליגה החשוב מול מכבי בני ריינה בשבוע הבא, ייתכן שגם ליאל דרעי ייכלל ב-11.