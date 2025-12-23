יום שלישי, 23.12.2025 שעה 10:14
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

אדרי לשחקנים: מאמינים בכם, צריכים לדעת לקום

מנכ"ל ק"ש שוחח עם הסגל אחרי ההפסד הצורם להפועל פ"ת: "יש עוד עונה ארוכה". לקראת הגביע: חלבי ומוסה צפויים להחליף את מרדכי ואבו רומי המוצהבים

|
איזי שרצקי ויוסי אדרי (שלום אלבז)
איזי שרצקי ויוסי אדרי (שלום אלבז)

בעירוני קריית שמונה מנסים להתאושש מהתבוסה הצורבת להפועל פתח תקווה ביום שבת, כשכבר ביום שישי מצפה לקבוצה משחק גביע בחוץ מול הפועל רמת גן. למרות העובדה שבקבוצה מתרכזים יותר בליגה, במועדון יודעים שלתוצאה בשישי תהיה גם השפעה על המצב המנטלי.

כדי להרים את מצב הרוח של השחקנים, מי שערך עימם שיחה קצרה אתמול, הוא המנכ"ל יוסי אדרי. האחרון, לא נוהג לערוך שיחות עם השחקנים וניתן לספור על כף יד אחת את הפעמים שעשה זאת בשנים האחרונות, אך הפעם הוא הבין שהוא צריך לעודד את השחקנים.

"אנחנו בסיטואציה לא פשוטה, אבל אנחנו מאמינים בכל אחד ואחד מכם וגאים בכם. אנחנו צריכים לדעת לקום גם מהפסד כזה כי יש עוד עונה ארוכה", אמר המנכ"ל לשחקנים, כאשר מלכתחילה, המטרה הייתה להרים את רוחם ולא לנזוף בהם.

שחקני עירוני קריית שמונה. המטרה הייתה להרים את רוחם (ראובן שוורץ)שחקני עירוני קריית שמונה. המטרה הייתה להרים את רוחם (ראובן שוורץ)

לקראת המשחק בשישי, המאמן שי ברדה יצטרך למצוא פתרון להיעדרותם של יאיר מרדכי ומוחמד אבו רומי המוצהבים, כאשר על פי ההערכות, ג'ואן חלבי ועלי מוסא הם יהיו אלו שיפתחו בהרכב למשחק. כדי לתת מנוחה לקראת משחק הליגה החשוב מול מכבי בני ריינה בשבוע הבא, ייתכן שגם ליאל דרעי ייכלל ב-11.

