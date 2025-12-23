שנת גאולה: ריאל מדריד רוצה לעשות "ברצלונה"

ריאל מדריד ניצחה 0:2 ביום שבת האחרון נגד סביליה, אבל מה שתפס את מרכז תשומת הלב היה שריקות הבוז בסנטיאגו ברנבאו, כאשר המוקד היה ויניסיוס. למרות 3 הנקודות, הבלאנקוס נראו מבולבלים ולא הראו סימני שיפור ביכולת.

הסגל של ריאל יודע שאם ימשיך לשחק כך הוא לא יגיע לשום דבר העונה. כך הרגישו רוב חברי ההרכב לאחר הניצחון על סביליה. טיבו קורטואה היה ברור: “אנחנו צריכים לשפר את הכדורגל שלנו, אנחנו יודעים. עכשיו הכי חשוב לנצח, אבל ב-2026 חייבים להשתפר”.

צ’אבי אלונסו בעצם מתמודד עם מה שהאנזי פליק עבר בשנה שעברה. במשחק האחרון לפני פגרת חג המולד של 2024/25, ברצלונה נכנעה בביתה 2:1 לאתלטיקו מדריד והייתה בפער 8 נקודות מהבלאנקוס. אך עם החזרה מהחג, הכל השתנה. הקטלונים הביסו את ריאל מדריד בסופרקופה וכולנו זוכרים איך זה נגמר.

לאמין ימאל ושחקני ברצלונה חוגגים (רויטרס)

המסקנה של הלבנים היא שאם בארסה הצליחה, גם הם יכולים לעשות זאת. הסופרקופה שתערך בינואר תהיה המדד האולטימטיבי. זכייה בה, כשהיא כוללת ניצחון על אתלטיקו של דייגו סימאונה ופוטנציאלית הנפה על ברצלונה בגמר, ייתן דחיפה מבחינתם להמשיך להיאבק על הכל, בתקווה ש-2026 תאיר להם פנים יותר מהשנה שקדמה לה.