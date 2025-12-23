"פליק רוצה רכש", גוהי המועמד המוביל לקיץ

ברצלונה סובלת העונה ממכת פציעות רצינית שהשביתה שחקנים רבים. נדמה שבכל פעם שהאנזי פליק מקבל בחזרה שחקן שמחלים, אחד אחר נפצע והמאמן צריך להתמודד על בסיס כמעט שבועי עם שינויים כפויים כאלה ואחרים. דווקא כשנראה היה שהכל עומד להתייצב, הגיעה הפציעה האחרונה של אנדראס כריסטנסן, שיושבת לארבעה חודשים, מה שמעלה את אופציית הרכש.

“פליק רוצה רכש", נכתב על שער עיתון ‘ספורט’ הקטלוני הבוקר (שלישי). לפי הדיווח, המאמן מעוניין בבלם שיצטרף לסגל בעקבות הפציעה של כריסטנסן, אם כי כרגע דקו לא השתכנע מהאופציות בשוק. המנהל ההספורטיבי ימשיך לבחון אפשרויות לחיזוק ההגנה לינואר.

בינתיים, דקו שם עין על חיזוק משמעותי להגנה בקיץ הקרוב ולפי ‘ספורט’, הפייבוריט שלו הוא בלם קריסטל פאלאס, מארק גוהי. המנהל הספורטיבי החליט להחתים בלם ברמה גבוהה לקראת העונה הבאה במטרה למלא את החלל הגדול שהותיר איניגו מרטינס.

אנדראס כריסטנסן (IMAGO)

בבארסה שמו עין על ניקו שלוטרבק מבורוסיה דורטמונד וגם על פאו טורס מאסטון וילה, אבל גוהי הוא הרכש המועדף על דקו. מדובר לא רק בפן המקצועי, אלא גם בגלל שחוזהו מסתיים בקיץ והוא עדיין לא האריך אותו.

עם זאת, צריך לזכור שבקיץ ייערך המונדיאל שיכול להקפיץ את הדרישות שלו במקרה של טורניר טוב עם נבחרת אנגליה. כבר עכשיו גוהי מעורר עניין רב בקרב לא מעט קבוצות, בהן ליברפול, מנצ’סטר סיטי, באיירן מינכן וריאל מדריד.