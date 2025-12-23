טבאס נגד ריאל מדריד: היא מייצרת מתיחות

נשיא הליגה הספרדית, חאבייר טבאס, שב אתמול (שני), לבקר את התנהלותה של ריאל מדריד, על אף שהצהיר מספר רב של פעמים בעבר כי הוא אוהד שלה. בראיון מקיף ל’ספורט’, הוא נגע במספר נושאים מרתקים, בניהם גם מצב הקבוצות הספרדיות אל מול האנגליות.

על הבלאנקוס: “הם מייצרים מתיחות. זאת לא ברצלונה, גם לא שאר המועדונים. ריאל מדריד יוצאת על כולם, הם נגד בארסה, נגד השופטים, נגד הכל. זה טעות מבחינתה, הנרטיב הזה לא עושה לה טוב”.

טבאס התייחס שוב לפרשת נגריירה: “כולם יודעים מה דעתי. אני לא אומר שהתנהלות ההנהלה של ברצלונה הייתה קרובה להיות ראויה, אנחנו היינו הראשונים שאמרנו שצריך לחקור את זה. אבל מכאן ועד לטעון שאם במשחק מסוים לא נשרק פנדל לריאל אז זו תוצאה של מה שקרה אז, זה פער עצום. הם מייצרים מתיחות עם ערוץ הטלוויזיה הרשמי שלהם, עם ההתבטאויות של פלורנטינו פרס”.

פלורנטינו פרס (IMAGO)

הנשיא דיבר גם על המשבר של הקבוצה מהבירה: “ראיתי עונות שהיא הייתה במצב דומה, אבל זכתה לבסוף באליפות בהפרש של 6,7 נקודות. מצפים מריאל לנצח תמיד וכשהיא לא עושה את זה כבר מדברים על משבר או בעיות. גם רוצים שכל הזמן היא תשחק טוב, וזה מאוד קשה עם רמת התחרותיות בליגה”.

התוצאות הטובות של הפרמייר ליג מול הלה ליגה: “אי אפשר לצפות להיות תמיד ברמה הגבוהה ביותר. צריך לדעת להסתכל על פרק זמן ארוך יותר ולא נקודתית לשלב הבתים הנוכחי של ליגת האלופות. לי ידוע שבאנגליה מודאגים שהם לא מצליחים לנצח את הקבוצות האיטלקיות למשל. זה סתם ניסיון לחפש על מה לכתוב”.