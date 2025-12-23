יום שלישי, 23.12.2025 שעה 07:38
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

ביקורת בחיפה: היה חייב להחליף את פדראו בקיץ

אכזבה גדולה אצל הירוקים אחרי ההפסד 2:1 לבית"ר: "אלתור השחקנים אומר עד כמה נכשלנו בבניית הסגל". קנג'י גורה: "מתוסכלים, צריכים לדחוף לתארים"

|
שריף כיוף מנחם את גוני נאור (עמרי שטיין)
שריף כיוף מנחם את גוני נאור (עמרי שטיין)

תחושת אכזבה גדולה הייתה אתמול (שני) לאחר ההפסד הצורב 2:1 לבית"ר ירושלים משער בתוספת זמן של האקס זיו בן שימול - הפסד שהרחיק את הקבוצה עד כדי 11 נקודות מהצהובים שחורים וכעת הירוקים רק שתי נקודות מבני סכנין השביעית.

עד כמה האכזבה הייתה גדולה תעיד על כך העובדה שדווקא במשחק כזה, בו מכבי חיפה הייתה בחלקים גדולים מהמשחק טובה יותר מבית"ר, היא שילמה מחיר כבד על חוסר ההיערכות שלה בתחילת העונה בכל מה שנוגע למציבת הבלמים.

בחיפה טוענים שמראש היה ברור כבר בתחילת העונה שעבדולאי סק ייצא לאליפות אפריקה ויותיר חלל גדול ושלפדראו, שהיה מתוכנן להחליף אותו, ייקח זמן להתאושש. במועדון העבירו ביקורת: “היה חייב להחליף את פדראו כבר בקיץ, להביא בלם נוסף ולא לסמוך על זה שפדראו אולי יחזור לקראת ינואר ויחליף את סק. זה שבמשחק כל כך קריטי כמו שהגענו אליו אתמול מול בית"ר, אנחנו מאלתרים שחקנים לתפקיד הבלם, אומר עד כמה נכשלנו בבנייה של הסגל השנה".

פדראו (עמרי שטיין)פדראו (עמרי שטיין)

כל כך סמלי אבל שניים מהשחקנים ששולבו כבלמים ושהיו מעורבים בטעויות ובשערי חובה של הקבוצה בדרך להפסד היו ינון פיינגזיכט שבכלל משחק כמגן וגרם לפנדל, וגוני נאור שמשחק כקשר, החליף את פיינגזיכט בתפקיד הבלם ואיבד כדור קריטי בתוספת זמן בדרך להפסד.

בחיפה מודעים לכך שאף אחד מהשניים אינו בלם טבעי, אלא אלתור שברק בכר נאלץ להציב במגרש, בעיקר אחרי ששון גולדברג נפצע והוחלף, מה שהותיר את הקבוצה עם בלם טבעי אחד: ליסב עיסאת.

"ההפסד מאוד מתסכל”, אמר בכר, “היינו מוכנים למשחק והיינו צריכים לאלתר הרכב. למרות זאת ראינו קבוצה ושכל אחד שנכנס נותן את מאה אחוז. שיחקנו נגד הקבוצה הכי מוכשרת בליגה וגרמנו לה להיראות רע מאוד, הקבוצה שלנו בהתקדמות, היינו שווים לפחות תיקו אם לא יותר. דיברנו לפני המשחק שזה סוג של צומת לבוא למשחק מול קבוצה כזו ולנצח כי זה היה מדביק אותנו למעלה, אבל לא הצלחנו לעשות את זה”.

עלי מוחמד מתוסכל (עמרי שטיין)עלי מוחמד מתוסכל (עמרי שטיין)

בחיפה יצטרכו עכשיו להתמודד עם סוגיה נוספת בתקופה הקרובה בנוסף לנושא הבלמים כאשר במציבת החלוצים יש רק שניים בלבד. ג'ורג'ה יובאנוביץ' מושבת לתקופה של לפחות חודש וחצי ועומר דהן קיבל אישור לעזוב לבקשתו בינואר. על כל אלה צריך להוסיף שמספר שחקנים ייגרעו מהסגל, מה שיצריך חשיבה עמוקה לגבי איך תיראה הקבוצה עד תום העונה ואילו מטרות יהיו לפניה, שכן כרגע מלבד השגת המקום הרביעי שאולי יוביל לאירופה ולנסות להצליח בגביע, אין הרבה מטרות.

חיפה תצטרך להכריע לגבי עתידם של מתיאס נהואל, גוני נאור וסוף פודגוראנו שלא צפויים להמשיך. פיחות משמעתי יש גם במעמדו של פיטר אגבה שלא רואה דקות משחק.

שחקני מכבי חיפה מתוסכלים (רדאד גשחקני מכבי חיפה מתוסכלים (רדאד ג'בארה)

ובחזרה למשחק. קנג’י גורה שנכנס טוב וכבש את השער היחיד לזכות חיפה, סיכם: "אם אני אהיה כנה, זה מתסכל לא לפתוח. כשחקן אני רוצה לשחק תמיד, יש לי מוטיבציה לעשות את זה תמיד, אבל אני צריך להיות כנה עם עצמי ואני יודע שבאתי למועדון חדש ולמדינה חדשה ולפעמים זה לוקח זמן להתאקלם. זה לא קל. כשחקן חדש, בטח זר, ראיתי כל כך הרבה דברים טובים במועדון הזה. אני יודע שאתמול היה כואב להפסיד בנסיבות האלה, אבל זמנים קשים חושפים את האופי של החזקים.

"אנחנו צריכים להמשיך כקבוצה, אני מתרגש לקראת העתיד למרות הזמנים הקשים. הרגשתי במגרש שננצח. אני מאמין שאם היו עוד דקות היינו מנצחים. זה כל כך מאכזב, אבל אני גאה בכולם. אנחנו צריכים לכבוש ולדחוף לתארים כל הזמן, אנחנו רוצים לזכות בתואר אחר תואר ולפעמים זה לוקח זמן. מהמקום שהתחלנו את העונה ובמקום שעכשיו רואים שזו קבוצה שונה. כולם בחדר ההלבשה היו מאוכזבים ומתוסכלים להפסיד".

