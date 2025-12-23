השער על הראש של מי שבנה את הסגל בחיפה

למכבי חיפה היו חמש רגליים שמאליות. מעבר לזה שחמישה שחקנים שמאליים פתחו בהגנה ביחד, זו הייתה הפעם החמישית שהקבוצה ספגה בדקה האחרונה ואיבדה נקודות כתוצאה מכך. הפעם זה קרה מול בית״ר ירושלים בהפסד 2:1 אמש (שני) באצטדיון סמי עופר - ולמרות ההפסד, דווקא אחרי המשחק הזה יש מקום גם לאופטימיות.

אסי ממן ועמיר יניב בפרק חדש בפודקאסט מכבי חיפה ב-ONE: ההפסד, המערך של ברק בכר שניסה לנצח בשחמט בלי כל מגוון הכלים על הלוח, למה בהנהלה יש שביעות רצון מהתקופה האחרונה, הטעויות שנעשו, ואיך גול הניצחון של בית״ר היה על הראש של מי שבנה את הסגל והחליט להשאיר את גוני נאור ולשחרר את זיו בן שימול.

וגם: עלי מוחמד במשחק ענק עם נתון חריג, הבעיות בהגנה והפתרון המסתמן, השחקנים שבדרך לסיים חוזה וההחלטה שצריכה להתקבל לגביהם, משמעות הטקס לדין דוד, שחקן החיזוק האופציונלי שגרם לוויכוח באולפן, ההופעה של ינון פיינגזיכט, הטעות של גוני נאור, הציונים, ורצף המשחקים הבאים. האזינו לפרק.