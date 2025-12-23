יום שלישי, 23.12.2025 שעה 07:38
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

השער על הראש של מי שבנה את הסגל בחיפה

הירוקים השאירו את נאור ושיחררו את בן שימול, שכבש ב-2:1 לבית"ר. וגם: בכר ניסה לנצח בשחמט בלי מגוון הכלים ולמה בהנהלה מרוצים? האזינו לפודקאסט

|
גוני נאור במוקד (עמרי שטיין)
גוני נאור במוקד (עמרי שטיין)

למכבי חיפה היו חמש רגליים שמאליות. מעבר לזה שחמישה שחקנים שמאליים פתחו בהגנה ביחד, זו הייתה הפעם החמישית שהקבוצה ספגה בדקה האחרונה ואיבדה נקודות כתוצאה מכך. הפעם זה קרה מול בית״ר ירושלים בהפסד 2:1 אמש (שני) באצטדיון סמי עופר - ולמרות ההפסד, דווקא אחרי המשחק הזה יש מקום גם לאופטימיות.

אסי ממן ועמיר יניב בפרק חדש בפודקאסט מכבי חיפה ב-ONE: ההפסד, המערך של ברק בכר שניסה לנצח בשחמט בלי כל מגוון הכלים על הלוח, למה בהנהלה יש שביעות רצון מהתקופה האחרונה, הטעויות שנעשו, ואיך גול הניצחון של בית״ר היה על הראש של מי שבנה את הסגל והחליט להשאיר את גוני נאור ולשחרר את זיו בן שימול.

וגם: עלי מוחמד במשחק ענק עם נתון חריג, הבעיות בהגנה והפתרון המסתמן, השחקנים שבדרך לסיים חוזה וההחלטה שצריכה להתקבל לגביהם, משמעות הטקס לדין דוד, שחקן החיזוק האופציונלי שגרם לוויכוח באולפן, ההופעה של ינון פיינגזיכט, הטעות של גוני נאור, הציונים, ורצף המשחקים הבאים. האזינו לפרק.

