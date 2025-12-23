"על אליפות לא מדברים במחזור 15, זה מוקדם"

חדר ההלבשה של בית״ר ירושלים געש משמחה בסיום המשחק באצטדיון סמי עופר וה-1:2 הדרמטי על מכבי חיפה. לנצח את הירוקים במשחק לא הכי טוב של בית״ר, עם גול בדקות הסיום, מעיד על האופי, האיכות והרצון שיש העונה בירושלים להפוך את העונה הזו לבלתי נשכחת.

"הקלישאה שאומרת שאנחנו נתמקד בכל פעם במשחק הקרוב היא נכונה עבורנו, לצד זה בהחלט יש תחושה שאפשר לרוץ העונה עד הסוף ולהתמודד על התואר”, אומרים בבית”ר, “זה יושב בראש שלנו, אבל זה לא מנהל אותנו, אנחנו נישאר צנועים, עם רגליים על הקרקע".

במועדון הוסיפו: "על אליפות לא מדברים במחזור 15, יש עוד דרך ארוכה, אנחנו בסיטואציה טובה, קרובים למקום הראשון, אם נהיה בסיטואציה הזו גם בתום הסיבוב השני אז לא נהסס לדבר על תואר, כרגע זה עוד מוקדם".

ברק יצחקי וזיו בן שימול בעננים (רדאד ג'בארה)

כאמור, בית"ר לא הציגה יכולת משכנעת, אבל האופי והאיכות בהגנה ובהתקפה ניצחו לה את המשחק. ירדן שועה נכנס חולה כמחליף ושינה את המשחק, זיו בן שימול סומן כבר בתחילת העונה על ידי הצוות המקצועי כדבר הבא, ואתמול זו הייתה עוד טעימה מהכישרון שלו.

בריאן קרבאלי, במשחק מצוין, נפגע בכתף ונשאר עד הסוף בלי להתלונן, והוא ייבדק בכדי לאמוד את חומרת הפציעה. גרגורי מורוזוב ועדי יונה אמורים להיות כשירים למשחק הגביע בשבת מול טבריה.

זיו בן שימול בטירוף עם הקהל (רדאד ג'בארה)

בית״ר בתקופה טובה ובמועדון מדברים על המשכיות, צניעות וסימון מטרות קרובות. ברק יצחקי יוריד מהר מאוד את השחקנים שלו לקרקע כדי שיגיעו חדים ומפוקסים למשימה הבא - משחק הגביע מול טבריה.

לגבי העתיד הרחוק יותר - בית״ר צפוייה להתחזק בינואר. הנהלת המועדון ובעיקר אלמוג כהן מגבירים את המאמצים להחתים בחלון העברות הקרוב את בוריס אינו. אלמוג כהן מנהל שיחות יומיומיות עם הסוכן של הקשר במטרה להנחית אותו בבית וגן, גם ברק אברמוב מסכים להשקיע בכדי שהשחקן יחתום בירושלים.

בוריס אינו (IMAGO)

בנוסף, בבית״ר שוקלים מחדש את האפשרות להתחזק, מלבד בקשר ובחלוץ, גם במגן ימני. יש תחושה שעם חיזוק מתאים גם בעמדת המגן הימני וגם בחלק ההתקפי, אפשר יהיה להתמודד על תואר האליפות.