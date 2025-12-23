יום שלישי, 23.12.2025 שעה 06:58
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

"על אליפות לא מדברים במחזור 15, זה מוקדם"

בבית"ר מרגיעים אחרי ה-1:2 על חיפה, אבל מודים: "יש תחושה שאפשר לרוץ העונה עד הסוף ולהתמודד על התואר". וגם: אינו והרכש הנוסף על הפרק לינואר

|
שחקני בית
שחקני בית"ר ירושלים בטירוף (רדאד ג'בארה)

חדר ההלבשה של בית״ר ירושלים געש משמחה בסיום המשחק באצטדיון סמי עופר וה-1:2 הדרמטי על מכבי חיפה. לנצח את הירוקים במשחק לא הכי טוב של בית״ר, עם גול בדקות הסיום, מעיד על האופי, האיכות והרצון שיש העונה בירושלים להפוך את העונה הזו לבלתי נשכחת.

"הקלישאה שאומרת שאנחנו נתמקד בכל פעם במשחק הקרוב היא נכונה עבורנו, לצד זה בהחלט יש תחושה שאפשר לרוץ העונה עד הסוף ולהתמודד על התואר”, אומרים בבית”ר, “זה יושב בראש שלנו, אבל זה לא מנהל אותנו, אנחנו נישאר צנועים, עם רגליים על הקרקע".

במועדון הוסיפו: "על אליפות לא מדברים במחזור 15, יש עוד דרך ארוכה, אנחנו בסיטואציה טובה, קרובים למקום הראשון, אם נהיה בסיטואציה הזו גם בתום הסיבוב השני אז לא נהסס לדבר על תואר, כרגע זה עוד מוקדם".

ברק יצחקי וזיו בן שימול בעננים (רדאד גברק יצחקי וזיו בן שימול בעננים (רדאד ג'בארה)

כאמור, בית"ר לא הציגה יכולת משכנעת, אבל האופי והאיכות בהגנה ובהתקפה ניצחו לה את המשחק. ירדן שועה נכנס חולה כמחליף ושינה את המשחק, זיו בן שימול סומן כבר בתחילת העונה על ידי הצוות המקצועי כדבר הבא, ואתמול זו הייתה עוד טעימה מהכישרון שלו.

בריאן קרבאלי, במשחק מצוין, נפגע בכתף ונשאר עד הסוף בלי להתלונן, והוא ייבדק בכדי לאמוד את חומרת הפציעה. גרגורי מורוזוב ועדי יונה אמורים להיות כשירים למשחק הגביע בשבת מול טבריה.

זיו בן שימול בטירוף עם הקהל (רדאד גזיו בן שימול בטירוף עם הקהל (רדאד ג'בארה)

בית״ר בתקופה טובה ובמועדון מדברים על המשכיות, צניעות וסימון מטרות קרובות. ברק יצחקי יוריד מהר מאוד את השחקנים שלו לקרקע כדי שיגיעו חדים ומפוקסים למשימה הבא - משחק הגביע מול טבריה.

לגבי העתיד הרחוק יותר - בית״ר צפוייה להתחזק בינואר. הנהלת המועדון ובעיקר אלמוג כהן מגבירים את המאמצים להחתים בחלון העברות הקרוב את בוריס אינו. אלמוג כהן מנהל שיחות יומיומיות עם הסוכן של הקשר במטרה להנחית אותו בבית וגן, גם ברק אברמוב מסכים להשקיע בכדי שהשחקן יחתום בירושלים.

בוריס אינו (IMAGO)בוריס אינו (IMAGO)

בנוסף, בבית״ר שוקלים מחדש את האפשרות להתחזק, מלבד בקשר ובחלוץ, גם במגן ימני. יש תחושה שעם חיזוק מתאים גם בעמדת המגן הימני וגם בחלק ההתקפי, אפשר יהיה להתמודד על תואר האליפות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקוםנגןלאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהבית
לאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהביתנגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */