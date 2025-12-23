טריפל דאבל ליוקיץ', 31 לשיי, קאמבק לבוסטון

ניקולה יוקיץ’ הוביל את דנבר לניצחון קל על יוטה עם טריפל דאבל, שיי גילג’ס אלכסנדר כיכב מול ממפיס, בוסטון עשתה קאמבק גדול וניצחה את אינדיאנה, ניו אורלינס לא עוצרת וקליבלנד חזרה לנצח – זה מה שהיה הלילה (בין שני לשלישי) ב-NBA. בהמשך: גולדן סטייט – אורלנדו.

דנבר – יוטה 112:135

הנאגטס התפוצצו ברבע הראשון עם 15:40 שהפך את יתר המשחק לגארבג’ טיים ולא הצריך משחק גדול מניקולה יוקיץ’. אבל הג’וקר כן סיים עם טריפל דאבל של 14 נקודות, 13 ריבאונדים ו-13 אסיסטים בנוסף לשלוש חסימות ושתי חטיפות – משחק סטנדרטי מבחינתו. ג’מאל מארי קלע 27 נקודות, טים הרדוויי ג’וניור 21, וקמרון ג’ונסון ופייטון ווטסון 20 כל אחד.

יוטה שלא הצליחה לצאת מההלם ברבע הראשון, קיבלה 27 נקודות מלאורי מרקאנן. קיונטה ג’ורג’ הוסיף 20, יוסוף נורקיץ’ 17 עם 14 ריבאונדים, וברייס סנסבאו 14 נקודות.

ניקולה יוקיץ' (רויטרס)

אוקלהומה סיטי – ממפיס 103:119

הת’אנדר התאוששו אחרי שני הפסדים בשלושה משחקים והם עשו את זה בעזרת רבע שני של 26:36. שיי גילג’ס אלכסנדר קלע 31 נקודות עם 10 ריבאונדים ושמונה אסיסטים, וקיבל עזרה מג’יילן וויליאמס שקלע 24. אג’יי מיצ’ל עלה מהספסל כדי לקלוע 16 ולגנץ דורט הוסיף 13.

בממפיס סדריק קווארד וקנטביוס קולדוול פופ קלעו 16 נקודות כל אחד, קאם ספנסר 14, ג’יילן וולס 12 וג’ארן ג’קסון ג’וניור 11, כמו גם ג’וק לנדייל שקלט 10 ריבאונדים.

שיי גילג'ס אלכסנדר (רויטרס)

בוסטון - אינדיאנה 95:103

ג’יילן בראון התפוצץ ברבע האחרון עם 14 נקודות מתוך 31 בסך הכל, והוביל את הסלטיקס למהפך גדול אחרי פיגור של 20 נקודות במחצית השנייה. בוסטון שנקלעה לקשיים בהתקפה במהלך המשחק, ניצחה לבסוף אחרי 13:29 ברבע האחרון ורשמה ניצחון שלישי רצוף. דריק ווייט הוסיף 19 נקודות, ופייטון פריצ’רד ואנפרני סימונס תרמו 11 כל אחד.

אינדיאנה שלטה במחצית הראשונה, קלעה ב-60% מהשלוש והוליכה 43:61 בהפסקה, אך קרסה לגמרי מחוץ לקשת במחצית השנייה עם החטאות של 19 מ-20 זריקות לשלוש. פסקל סיאקם הוביל את הפייסרס עם 25 נקודות ואנדרו נמהארד קלע 20, אך הרצף השלילי של הקבוצה נמשך עם הפסד חמישי ברציפות, שעיכב גם את ניצחון מספר 1,000 בקריירת האימון של ריק קרלייל.

פסקל סיאקם (רויטרס)

ניו אורלינס – דאלאס 113:119

הפליקנס המשיכו בתקופה הטובה עם ניצחון חמישי ברציפות – הרצף הארוך ביותר שלהם מאז 2022 - אחרי רבע רביעי גדול של 26:40. זאיון וויליאמסון היה האיש של ניו אורלינס עם 24 נקודות, כולל 10 רצופות בדקות ההכרעה של הרבע האחרון, והוביל את הפליקנס למחוק פיגור 87:79 בתום שלושה רבעים עם ריצת 19:38 ברבע האחרון.

ברגעי הסיום, כשהתוצאה עמדה על 103:105 לפליקנס, וויליאמסון קלע בחמישה מתוך ששת הפוזשנים הבאים, ארבעה מהם בחדירות לסל, והעלה את קבוצתו ל-106:117, יתרון שסגר למעשה את הסיפור. טריי מרפי השלישי חתם את הניצחון מהקו, בעוד דריק קווין רשם דאבל-דאבל של 19 נקודות ו-11 ריבאונדים וסאדיק ביי הוסיף 19 נקודות ושבעה ריבאונדים. בדאלאס בלט אנתוני דייויס עם שיא עונתי של 35 נקודות, כולל 22 כבר במחצית הראשונה, לצד 10 ריבאונדים, קליי תומפסון הוסיף 20 נקודות.

זאיון וויליאמסון (רויטרס)

קליבלנד - שארלוט 132:139

דונובן מיצ’ל סיפק עוד משחק התקפי גדול עם 30 נקודות ודיאנדרה האנטר הוסיף 27 - מתוכן 15 במחצית השנייה - בדרך לניצחון חשוב של הקאבס, שעצר רצף של שלושה הפסדים. דריוס גרלאנד רשם דאבל-דאבל מרשים של 27 נקודות ו-10 אסיסטים, והקאבלירס הצליחו לברוח ברבע השלישי אחרי משחק צמוד במיוחד במחצית הראשונה.

בשארלוט בלט לאמלו בול עם 23 נקודות ותשעה אסיסטים, כולל שש שלשות, כשקון קנופל וברנדון מילר תרמו 20 נקודות כל אחד. למרות משחק התקפי איכותי ו-12 חילופי הובלה עד ההפסקה, ההורנטס לא הצליחו לעצור את המומנטום של קליבלנד במחצית השנייה, וגם פציעתו של מייסון פלאמלי במהלך הרבע השלישי הקשתה עליהם במאבק בצבע.