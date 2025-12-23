יום שלישי, 23.12.2025 שעה 02:12
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

העונה, האליפות של הליגה נמצאת על הרצפה

פודקאסט בית"ר מסכם את ה-1:2 על מכבי חיפה: משחק לא מבריק, אך עם נשמה. הקבוצה עם ובלי שועה, היכולת של אצילי, המאבק בצמרת ובן שימול. האזינו

|
שחקני בית
שחקני בית"ר ירושלים בטירוף (רדאד ג'בארה)

בית”ר ירושלים ניצחה אמש (שני) 1:2 את מכבי חיפה באצטדיון סמי עופר במשחק לא מבריק, אבל עם נשמה והמון להט שהכניס ירדן שועה מהרגע שעלה אל כר הדשא.

הפער מהפועל באר שבע ירד לשתי נקודות, ובית”ר ירושלים מתמודדת על האליפות, נקודה. האליפות על הרצפה. מה נאמר ומה נגיד על הילד זיו בן שימול, זה לא רק שער הניצחון, זה הכישרון והיכולת של השחקן שעוד יהיה אחד המובילים בכדורגל הישראלי.

יש את בית”ר עם ירדן שועה ואת בית”ר בלי ירדן שועה, שוב הוכח שהקפטן הוא הברומטר של הקבוצה. אם הוא לא חולה, הוא גם כובש את האחד על אחד מול ירמקוב. 

וגם - היכולת של אצילי וקאלו, המעמד של טבארש בסגל, המאבק מול באר שבע בצמרת, ההכנות לגביע, והבקשה מיצחקי ואלמוג כהן - שימו בפני השחקנים את המטרה המתבקשת - תואר אליפות. גיא בן זיו ואושרי דודאי בפרק חדש, האזנה נעימה.

