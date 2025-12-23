העונה, האליפות של הליגה נמצאת על הרצפה

בית”ר ירושלים ניצחה אמש (שני) 1:2 את מכבי חיפה באצטדיון סמי עופר במשחק לא מבריק, אבל עם נשמה והמון להט שהכניס ירדן שועה מהרגע שעלה אל כר הדשא.

הפער מהפועל באר שבע ירד לשתי נקודות, ובית”ר ירושלים מתמודדת על האליפות, נקודה. האליפות על הרצפה. מה נאמר ומה נגיד על הילד זיו בן שימול, זה לא רק שער הניצחון, זה הכישרון והיכולת של השחקן שעוד יהיה אחד המובילים בכדורגל הישראלי.

יש את בית”ר עם ירדן שועה ואת בית”ר בלי ירדן שועה, שוב הוכח שהקפטן הוא הברומטר של הקבוצה. אם הוא לא חולה, הוא גם כובש את האחד על אחד מול ירמקוב.

וגם - היכולת של אצילי וקאלו, המעמד של טבארש בסגל, המאבק מול באר שבע בצמרת, ההכנות לגביע, והבקשה מיצחקי ואלמוג כהן - שימו בפני השחקנים את המטרה המתבקשת - תואר אליפות. גיא בן זיו ואושרי דודאי בפרק חדש, האזנה נעימה.