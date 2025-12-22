יום שלישי, 23.12.2025 שעה 00:35
ליגה ספרדית 25-26
4620-5118ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3716-3318אתלטיקו מדריד3
3515-3116ויאריאל4
3317-2217אספניול5
2819-2917בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2324-1618אתלטיק בילבאו8
2220-2317אלצ'ה9
2026-2417סביליה10
2022-1317חטאפה11
1820-1717אוססונה12
1824-1917מיורקה13
1820-1417אלאבס14
1820-1317ראיו וייקאנו15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

חזק בצמרת: אספניול ניצחה 1:2 את בילבאו

רגע לפני פגרת חג המולד, המועדון מברצלונה ניצח בזכות מהפך גדול על הבאסקים והתבסס במקום ה-5. רומרו (44') ומייה (52) הפכו, ברנגר (38') פתח

פול לוזנו חוגג (IMAGO)
פול לוזנו חוגג (IMAGO)

המחזור ה-17 בליגה הספרדית שוחק היום (שני) עם משחק אחד בלבד, כאשר אספניול ניצחה 1:2 את אתלטיק בילבאו בזכות מהפך גדול והתבססה חזק במקום החמישי בטבלה.

המשחק עצמו נפתח מאוד אגרסיבי עם עבירות וכרטיסים צהובים, הבאסקים דווקא עלו ליתרון בדקה ה-38 משער של אלכס ברנגר, אך אז קארלוס רומרו השווה בדקה ה-44, כשלאחר מכן הגיע המהפך עם שער של פרה מייה בדקה ה-52, שחתם את ההתמודדות.

כאמור, אספניול השיגה ניצחון חשוב מבחינתה, כשהיא התבססה חזק במקום החמישי עם 33 נק’ רגע לפני היציאה לפגרת חג המולד, כשמנגד אתלטיק בילבאו יצאה מאוכזבת ממשחק הבית והיא במקום השמיני עם 23 נקודות.

