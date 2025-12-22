חזק בצמרת: אספניול ניצחה 1:2 את בילבאו

המחזור ה-17 בליגה הספרדית שוחק היום (שני) עם משחק אחד בלבד, כאשר אספניול ניצחה 1:2 את אתלטיק בילבאו בזכות מהפך גדול והתבססה חזק במקום החמישי בטבלה.

המשחק עצמו נפתח מאוד אגרסיבי עם עבירות וכרטיסים צהובים, הבאסקים דווקא עלו ליתרון בדקה ה-38 משער של אלכס ברנגר, אך אז קארלוס רומרו השווה בדקה ה-44, כשלאחר מכן הגיע המהפך עם שער של פרה מייה בדקה ה-52, שחתם את ההתמודדות.

כאמור, אספניול השיגה ניצחון חשוב מבחינתה, כשהיא התבססה חזק במקום החמישי עם 33 נק’ רגע לפני היציאה לפגרת חג המולד, כשמנגד אתלטיק בילבאו יצאה מאוכזבת ממשחק הבית והיא במקום השמיני עם 23 נקודות.