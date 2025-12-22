יום שלישי, 23.12.2025 שעה 00:14
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
עוד טורים של איציק אהרונוביץ
מכבי חיפה רשמית הגיעה לליגה14/12/2025 | 46 תגובות
השם של מכבי חיפה משחק יותר מהשחקנים שלה06/12/2025 | 57 תגובות
מלמד שחקן הכרעה, צריך לקבל את המושכות בחיפה02/12/2025 | 33 תגובות
הדרך של מכבי חיפה להילחם על הירידה קרובה29/11/2025 | 104 תגובות
טורי דעה נוספים
אפשר היה להתאפק עם ספסול אצילי
עמית בן שושן
15/12/2025 | 10 תגובות
מכבי חיפה רשמית הגיעה לליגה
איציק אהרונוביץ
14/12/2025 | 46 תגובות
השם של מכבי חיפה משחק יותר מהשחקנים שלה
איציק אהרונוביץ
06/12/2025 | 57 תגובות
מלמד שחקן הכרעה, צריך לקבל את המושכות בחיפה
איציק אהרונוביץ
02/12/2025 | 33 תגובות
איציק אהרונוביץ

שחקנים שגדלו בחיפה ניצחו את חיפה

איציק אהרונוביץ בטור ל-ONE: קשה להבין את ההחלטה של בכר לפתוח עם 3 בלמים, נאור הוכיח שהוא לא בלם, בית"ר הייתה איכותית, יצחקי ניווט ללא פחד

קשה להבין את מאמן מכבי חיפה, ברק בכר. הוא החליט לפתוח ולשחק עם שלושה בלמים נגד בית”ר ירושלים. לאורך כל השבוע אמרתי שזו טעות גדולה. בית”ר ירושלים לא משחקת בלי חלוץ טבעי, כי אם הוא חשב שירדן שועה ישחק, אז ירדן משחק חלוץ מזויף.

מה נשאר להם? שלושה בלמים ישמרו על מי? על האוויר? אם דור חוגי משחק, אז עם כל הכבוד לחוגי, שהוא חלוץ נחמד וסימפטי, לא צריך עבורו שלושה בלמים. כשהחלטת, וכנראה תרגלת, אז חלון הראווה בשיטה אלו שני המגנים שלה. במקרה הזה, אלו היו קני סייף בימין ופייר קורנו בשמאל. הציפייה היא שיהיו דומיננטיים בחלק ההתקפי, וגם לעזור בחלק ההגנתי.

אז אפשר להגיד שבחלק ההגנתי לא הייתה להם כל כך עבודה, כי המגנים של בית”ר ירושלים, לפחות בחלק הראשון לא יצאו. אבל מבחינה התקפית הם לא תרמו. בסופו של דבר, שלושה בלמים זה “מרוב עצים לא רואים את היער”, וכשלא רואים את היער, נהיים עיוורים. כשעיוורים, בלם נכנס בבלם.

ברק בכר (עמרי שטיין)ברק בכר (עמרי שטיין)

שון גולדברג צריך לצאת פצוע בגלל שינון פיינגזיכט נכנס בו בצורה קשה והשבית אותו מהמשחק. כשלא הייתה ברירה, מכבי חיפה עברה לשחק עם שני בלמים ושני מגנים, כשזוהר זסנו נכנס בצד ימין, לפתע היא החלה לשחק כדורגל, וצמד המגנים היו אפקטיביים. הם תקפו וניסו לעשות דברים. מכבי חיפה הפסידה את המשחק, אבל לא הגיע לה לנצח.

בהרכב של בית”ר ירושלים היו חסרים ארבעה שחקנים מהמשחק האחרון, ועדיין היא נראתה הרבה יותר איכותית מהירוקים. טענתי בעבר שאין איכות למכבי חיפה, חוץ מעלי מוחמד, שבתפקידו הוא עדיין השחקן הכי טוב בקבוצה, אבל זה לא מספיק.

אפשר לדבר על רועי אלימלך, ירין לוי, ירדן כהן, שמכבי חיפה עשתה להם טופס טיולים ושלחה אותם למצוא את המקום שלהם בקבוצות אחרות. אם נוסיף את עומר אצילי, שיש לו אחוזים גדולים מאוד בשלוש האליפויות האחרונות של מכבי חיפה, ירדן שועה שנכנס כמחליף, טימוטי מוזי שגם נזרק מהמועדון והדובדבן שבקצפת, זיו בן שימול שניצח לבית”ר את המשחק.

זיו בן שימול בטירוף (רדאד גזיו בן שימול בטירוף (רדאד ג'בארה)

כל כך הרבה שחקנים שגדלו במכבי חיפה, ניצחו את מכבי חיפה. זה צחוק הגורל, שהמועדון לא רצה אותם. לא היה איש מקצוע אחד שידע לחפש את השחקן הנכון ולתת לו את הבמה בבוגרים. אז עכשיו מנסים לתת לפיינגזיכט את הבמה ובסופו של דבר הוא עושה פנדל מיותר מחוסר ניסיון ומיד אחר כך יוצא. גוני נאור, שלא היה בסגל חודשיים, הופך להיות הבלם במקומו, כשאני לא יודע מתי היה המשחק האחרון שלו בעמדה הזו.

למרות שהתחיל את המהלך של השוויון, הוא עשה מעשה שלא מתאים לבלם, איבד את הכדור לזיו בן שימול, שמשם המרחק היה קרוב ובן שימול הבקיע כמו גדול. כל כך הרבה אנשי מקצוע, שחלק מהתפקיד שלהם זה לזהות שחקני נוער שמתאימים לקבוצה הבוגרת, נכשלים פעם אחר פעם ובסופו של דבר מקבלים את השחקנים האלו בקבוצות אחרות ומרוויחים אותם.

כדי להרגיש טוב עם עצמם, השכילו להעלות את פיינגזיכט פה ושם שיקבל את הבמה. גם את דניאל דרזי, שכבר לא רואים אותו בבוגרים. כנראה שזו הייתה אפיזודה חולפת. בלם יכול לטעות, אבל לא צריך להוציא אותו ישר. זה יכול לפגוע בשחקן צעיר כמו פיינגזיכט, בטח כשהאלטרנטיבה היא נאור, שהוא לא בלם מטבעו.

דניאל דרזי וינון פיינגזיכט (שחר גרוס)דניאל דרזי וינון פיינגזיכט (שחר גרוס)

לגוני נאור היה תפקיד מרכזי אצל דייגו פלורס בתור הקשר האחורי של הקבוצה ועשה את עבודתו על הצד הטוב ביותר מצידו, לא הולבש תקופה ארוכה, ובגלל הרחקתו של יילה בטאיי ונסיעתו של עבודלאי סק לאליפות אפריקה, נוצר חור גדול בספסל, והוא קיבל את הזימון להתלבש. הסוף ידוע. כרגע למכבי חיפה אין בלמים. גולדברג פצוע, סק באפריקה ועל פדראו אי אפשר לבנות. בנוער יש בלם שכבר שיחק בשנה שעברה, אלעד אמיר. אין ברירה אלא להעלות אותו ולתת לו לשחק.

מכבי חיפה תסיים במקום השישי בפלייאוף העליון. עם כל הכבוד לברק בכר אותו אני מאוד מעריך, בלי איכות הוא לא יכול להגיע לשום מקום. הוא יכול לשפר כפי שהוא עשה עד עכשיו, אבל זה לא מספיק לסיים בין שלושת הראשונים ואולי גם בין ארבעת הראשונים. זו עוד עונה שהקבוצה לא תגיע לכלום. בעיניי, העונה נגמרה.

בנוגע לבית”ר ירושלים, אי אפשר שלא לציין את ברק יצחקי באיך שהוא הכין את הקבוצה. הוא הגיע לסמי עופר בלי פחד, למרות שארבעה שחקני הרכב מהשבוע שעבר לא עלו בהרכב. שיחק ללא מורא מול 27,000 צופים, ניווט את הסגל בצורה נהדרת, עם חילופים לפנתיאון. שני הבלמים שלו ברמה גבוהה ביותר, ועם כל החיסורים, כמו עדי יונה למשל, הוא הצליח לנצח בסמי עופר. זה יתן לו דחיפה עצומה להתמודד על אליפות בעונה הזו. יש להם את האופי ואת היופי וביחד זה קטלני.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקוםנגןלאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהבית
לאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהביתנגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתיתספורט אחר חדשות
טניס
גלישת גלים
בריאות וכושר
האזור המוטורי
כדוריד
כדורעף
כדורשת
ג'ודו
שייט
גלישת רוח
אופניים
אתלטיקה/התעמלות
שחייה
טאקוונדו / אגרוף
ספורט אמריקני / NFL
ספורט בקהילה
ענפי ספורט אילת
התאחדות בתי הספר
המשחקים הפראלימפיים
ONE CHAMPIONSHIP