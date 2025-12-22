קשה להבין את מאמן מכבי חיפה, ברק בכר. הוא החליט לפתוח ולשחק עם שלושה בלמים נגד בית”ר ירושלים. לאורך כל השבוע אמרתי שזו טעות גדולה. בית”ר ירושלים לא משחקת בלי חלוץ טבעי, כי אם הוא חשב שירדן שועה ישחק, אז ירדן משחק חלוץ מזויף.

מה נשאר להם? שלושה בלמים ישמרו על מי? על האוויר? אם דור חוגי משחק, אז עם כל הכבוד לחוגי, שהוא חלוץ נחמד וסימפטי, לא צריך עבורו שלושה בלמים. כשהחלטת, וכנראה תרגלת, אז חלון הראווה בשיטה אלו שני המגנים שלה. במקרה הזה, אלו היו קני סייף בימין ופייר קורנו בשמאל. הציפייה היא שיהיו דומיננטיים בחלק ההתקפי, וגם לעזור בחלק ההגנתי.

אז אפשר להגיד שבחלק ההגנתי לא הייתה להם כל כך עבודה, כי המגנים של בית”ר ירושלים, לפחות בחלק הראשון לא יצאו. אבל מבחינה התקפית הם לא תרמו. בסופו של דבר, שלושה בלמים זה “מרוב עצים לא רואים את היער”, וכשלא רואים את היער, נהיים עיוורים. כשעיוורים, בלם נכנס בבלם.

ברק בכר (עמרי שטיין)

שון גולדברג צריך לצאת פצוע בגלל שינון פיינגזיכט נכנס בו בצורה קשה והשבית אותו מהמשחק. כשלא הייתה ברירה, מכבי חיפה עברה לשחק עם שני בלמים ושני מגנים, כשזוהר זסנו נכנס בצד ימין, לפתע היא החלה לשחק כדורגל, וצמד המגנים היו אפקטיביים. הם תקפו וניסו לעשות דברים. מכבי חיפה הפסידה את המשחק, אבל לא הגיע לה לנצח.

בהרכב של בית”ר ירושלים היו חסרים ארבעה שחקנים מהמשחק האחרון, ועדיין היא נראתה הרבה יותר איכותית מהירוקים. טענתי בעבר שאין איכות למכבי חיפה, חוץ מעלי מוחמד, שבתפקידו הוא עדיין השחקן הכי טוב בקבוצה, אבל זה לא מספיק.

אפשר לדבר על רועי אלימלך, ירין לוי, ירדן כהן, שמכבי חיפה עשתה להם טופס טיולים ושלחה אותם למצוא את המקום שלהם בקבוצות אחרות. אם נוסיף את עומר אצילי, שיש לו אחוזים גדולים מאוד בשלוש האליפויות האחרונות של מכבי חיפה, ירדן שועה שנכנס כמחליף, טימוטי מוזי שגם נזרק מהמועדון והדובדבן שבקצפת, זיו בן שימול שניצח לבית”ר את המשחק.

זיו בן שימול בטירוף (רדאד ג'בארה)

כל כך הרבה שחקנים שגדלו במכבי חיפה, ניצחו את מכבי חיפה. זה צחוק הגורל, שהמועדון לא רצה אותם. לא היה איש מקצוע אחד שידע לחפש את השחקן הנכון ולתת לו את הבמה בבוגרים. אז עכשיו מנסים לתת לפיינגזיכט את הבמה ובסופו של דבר הוא עושה פנדל מיותר מחוסר ניסיון ומיד אחר כך יוצא. גוני נאור, שלא היה בסגל חודשיים, הופך להיות הבלם במקומו, כשאני לא יודע מתי היה המשחק האחרון שלו בעמדה הזו.

למרות שהתחיל את המהלך של השוויון, הוא עשה מעשה שלא מתאים לבלם, איבד את הכדור לזיו בן שימול, שמשם המרחק היה קרוב ובן שימול הבקיע כמו גדול. כל כך הרבה אנשי מקצוע, שחלק מהתפקיד שלהם זה לזהות שחקני נוער שמתאימים לקבוצה הבוגרת, נכשלים פעם אחר פעם ובסופו של דבר מקבלים את השחקנים האלו בקבוצות אחרות ומרוויחים אותם.

כדי להרגיש טוב עם עצמם, השכילו להעלות את פיינגזיכט פה ושם שיקבל את הבמה. גם את דניאל דרזי, שכבר לא רואים אותו בבוגרים. כנראה שזו הייתה אפיזודה חולפת. בלם יכול לטעות, אבל לא צריך להוציא אותו ישר. זה יכול לפגוע בשחקן צעיר כמו פיינגזיכט, בטח כשהאלטרנטיבה היא נאור, שהוא לא בלם מטבעו.

דניאל דרזי וינון פיינגזיכט (שחר גרוס)

לגוני נאור היה תפקיד מרכזי אצל דייגו פלורס בתור הקשר האחורי של הקבוצה ועשה את עבודתו על הצד הטוב ביותר מצידו, לא הולבש תקופה ארוכה, ובגלל הרחקתו של יילה בטאיי ונסיעתו של עבודלאי סק לאליפות אפריקה, נוצר חור גדול בספסל, והוא קיבל את הזימון להתלבש. הסוף ידוע. כרגע למכבי חיפה אין בלמים. גולדברג פצוע, סק באפריקה ועל פדראו אי אפשר לבנות. בנוער יש בלם שכבר שיחק בשנה שעברה, אלעד אמיר. אין ברירה אלא להעלות אותו ולתת לו לשחק.

מכבי חיפה תסיים במקום השישי בפלייאוף העליון. עם כל הכבוד לברק בכר אותו אני מאוד מעריך, בלי איכות הוא לא יכול להגיע לשום מקום. הוא יכול לשפר כפי שהוא עשה עד עכשיו, אבל זה לא מספיק לסיים בין שלושת הראשונים ואולי גם בין ארבעת הראשונים. זו עוד עונה שהקבוצה לא תגיע לכלום. בעיניי, העונה נגמרה.

בנוגע לבית”ר ירושלים, אי אפשר שלא לציין את ברק יצחקי באיך שהוא הכין את הקבוצה. הוא הגיע לסמי עופר בלי פחד, למרות שארבעה שחקני הרכב מהשבוע שעבר לא עלו בהרכב. שיחק ללא מורא מול 27,000 צופים, ניווט את הסגל בצורה נהדרת, עם חילופים לפנתיאון. שני הבלמים שלו ברמה גבוהה ביותר, ועם כל החיסורים, כמו עדי יונה למשל, הוא הצליח לנצח בסמי עופר. זה יתן לו דחיפה עצומה להתמודד על אליפות בעונה הזו. יש להם את האופי ואת היופי וביחד זה קטלני.