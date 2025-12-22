יום שלישי, 23.12.2025 שעה 00:13
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

ירדן שועה עקץ את מכבי חיפה, שענתה לו בחזרה

הקפטן של בית"ר העלה תמונה של בן שימול אחרי ה-1:2 על הירוקים ורשם: "תביאו עוד כאלה", המאחרת: "אליפות לוקחים בצניעות וענווה, תכונות החסרות לו"

|
שחקני בית
שחקני בית"ר ירושלים חוגגים בסיום (רדאד ג'בארה)

בית”ר ירושלים רוצה אליפות. הצהובים-שחורים הגיעו לאצטדיון סמי עופר בידיעה שניצחון יצמק את הפער מהפועל באר שבע המוליכה לשתי נקודות בלבד, וזה היה הכי מתוק שיש עם 1:2 עצום בדקה ה-97 משער של זיו בן שימול, שכזכור הגיע מהירוקים.

מי שבחר לעקוץ את מכבי חיפה הוא קפטן בית”ר ירושלים, שהעלה תמונה של זיו בן שימול לאחר המשחק ורשם: “תביאו עוד כאלה”. כזכור, בן שימול הוא אחד מיני רבים שעשו את הדרך מחיפה לבית”ר ופרחו אצל הקבוצה מהבירה, כמו למשל גם ירין לוי.

הסטורי של ירדן שועה (אינסטגרם)הסטורי של ירדן שועה (אינסטגרם)

במכבי חיפה לא ראו את העקיצה בצורה נעימה ובחרו לענות לו: “טיפ לשועה, אליפות לוקחים בצניעות וענווה, תכונות החסרות לו”. כזכור, גם ירדן שועה עצמו לבש את המדים הירוקים ובסופו של דבר עבר לבית”ר ירושלים, אצלה הוא פורח בגדול.

הוספת תגובה



