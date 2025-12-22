יום שני, 22.12.2025 שעה 23:28
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3318-3715בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2216-2715מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

יצחקי: אליפות? הולכים רחוק מדי, הדרך ארוכה

מאמן בית״ר י-ם אחרי הניצחון הדרמטי על מכבי חיפה: "ניצחון ענק. מבין את ההתלהבות, אך מעדיף לשמור על צניעות". בן שימול: "אולי הרגע המאושר בחיי"

|
ברק יצחקי (אורן בן חקון)
ברק יצחקי (אורן בן חקון)

עוד תצוגת אופי, עוד ניצחון דרמטי ועוד צעד אל עבר צמרת טבלת ליגת העל. בית״ר ירושלים ממשיכה בעונה הנהדרת שלה כשניצחה הערב (שני) 1:2 את מכבי חיפה בסמי עופר עם שער ניצחון בתוספת הזמן, וצימקה את הפער מהפועל באר שבע לשתי נקודות בלבד.

בסיום, מאמן הקבוצה, ברק יצחקי, אמר: ״המשחק לא התעלה לרמה גבוהה. במחצית השנייה הצלחנו להגיע למצבים יותר טובים, וגם כשירדן החמיץ שם מול השוער אמרתי לו שניתן את הגול. אני שמח שלא ספגנו גם את השער השני כי גם הם הגיעו למצבים. לדעת לנצח ככה בסמי עופר זה ניצחון ענק״.

על הציפיות שעלו במרוץ לאליפות אמר: ״אתם הולכים רחוק מדי. הדרך ארוכה, והרגליים על הקרקע. יש לנו משחק גביע ואז משחק קשה נגד הפועל תל אביב. אני שמח מאוד, אבל בוחר לא להשתגע. אני מדבר עם השחקנים שלי שיח כן ואמיתי ואנחנו בדרך טובה״.

ירדן שועה חוגג עם זיו בן שימול (עמרי שטיין)ירדן שועה חוגג עם זיו בן שימול (עמרי שטיין)

על החשש להצהיר אמר: ״אני לא מדבר בקלישאות. אני מבין את הלחץ מכולם שנצהיר על אליפות, אבל אני מאמין בדרך שאני הולך ומעביר את זה לשחקנים. בינתיים זה הולך לנו בסדר. למדנו הרבה מהעונה שעברה. פתחנו את הסיבוב הראשון לא מדהים, השגנו נקודות, ופתאום בפלייאוף התרסקנו. אני רוצה שנדע להגיע לכל משחק במוכנות שיא, שמשחקים מהסוג הזה נדע לנצח משחקים כמו אלה שהם קשים. אין מאמן שיגיד שהוא פייבוריט בסמי עופר, ואני שמח שעשינו את זה וניצחנו ניצחון גדול״.

על ירדן שועה אמר יצחקי: ״הוא הדביק אותי בווינריות שלו. הוא נתן מאמץ אדיר. הוא לא התאמן כמעט כל השבוע ומאוד רצה לבוא לאימון ועשה אימון מלא, ואני כמאמן לא דוגל להביא שחקנים שלא התאמנו כל השבוע ואז לשים אותם בסגל ולתת להם לשחק. יש מקום בו אני מאמין לשחקנים שלי שאומרים לי שהם מרגישים טוב. היה אפשר לראות שהוא היה קצת חלש פיזית, הוא נתן הכל ואני שמח שבסוף חייכנו״.

ירדן שועה ושחקני בית"ר ירושלים חוגגים (עמרי שטיין)ירדן שועה ושחקני בית"ר ירושלים חוגגים (עמרי שטיין)

על קרבאלי אמר המאמן: ״אחרי אירופה שלחו אותו הביתה ואני הייתי סבלני איתו. הוא שחקן טוב. הוא בפעם הראשונה בחייו יצא מקולומביה מהבית שלו, והוא שחקן מעולה. אני שמח מהדרך שהוא עושה. צריך סבלנות. ההגנה, הקישור, כולם עומדים טוב ועושים דרך יפה. הוא נותן מסר לא לשפוט כל כך מהר זרים, בטח כאלה שיצאו בפעם הראשונה לשחק מחוץ למדינה שלהם״.

זיו בן שימול: ״רק חיכיתי להכינס ולעזור לקבוצה לנצח. אני שמח מהרגע הזה, הוא אחד המאושרים שלי. שמח שניצחנו. התחלתי את הדרך שלי במכבי חיפה ויש לי המון כבוד והערכה למקום הזה״.

״בבית״ר ירושלים עשיתי את הצעדים הראשונים שלי בבוגרים, גדלתי פה וזה היה אחד החלומות הגדולים שלי לשחק פה. אנחנו לא מדברים על אליפות, מדברים ממשחק למשחק. יש לנו חדר הלבשה טוב, חיבור טוב, גיבוש. מה שקורה בחדר ההלבשה נשאר שם״, הוסיף.

