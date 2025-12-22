הפנדל של אצילי והרגע הגדול של בן שימול

הפנדל של אצילי והרגע הגדול של בן שימולכוכב בית"ר ירושלים שוב כבש מול האקסית ב-1:2 על מכבי חיפה. הקשר שהחליף אותו, חגג שער ניצחון דרמטי מול הקבוצה ממנה בא. צפו בתמונות מעדשת ONE מערכת ONE | 22/12/2025 22:46 טרבינטה סטיוארט ודור מיכה נאבקים על הכדור (עמרי שטיין) דין דוד עם החולצה הממוסגרת (עמרי שטיין)דין דוד ועלי מוחמד בטקס (רדאד ג'בארה)שחקני מכבי חיפה מתחממים (עמרי שטיין)שחקני בית"ר ירושלים בהכנות אחרונות (עמרי שטיין)שחקני מכבי חיפה במעגל לפני שריקת הפתיחה (עמרי שטיין)שחקני בית"ר ירושלים בשיחה אחרונה (עמרי שטיין)התפאורה של קהל אוהדי מכבי חיפה (עמרי שטיין)אוהדי בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)ירדן שועה. התחיל על הספסל (עמרי שטיין)נטע לביא ובנו הגיעו לצפות במשחק (עמרי שטיין)ירדן כהן וקני סייף. מאבק על הכדור ועל המספר 16 (עמרי שטיין)לוקה גדראני ומיכאל אוחנה (רדאד ג'בארה)ליסב עיסאת וירין לוי (רדאד ג'בארה)שחקני בית"ר ירושלים מנסים לעצור את טריבנטה סטיוארט (עמרי שטיין)דור חוגי עולה גבוה, ליסב עיסאת מאחוריו (רדאד ג'בארה)ירדן כהן ואיתן אזולאי (רדאד ג'בארה)שון גולדברג שוכב על הדשא ומקבל טיפול רפואי (עמרי שטיין)שון גולדברג יורד מהדשא לקבל טיפול (עמרי שטיין)דור מיכה רודף אחרי עלי מוחמד (עמרי שטיין)דור חוגי, דור מיכה ועומר אצילי משוחחים (עמרי שטיין)דור מיכה עוצר את גיא מלמד (עמרי שטיין)עלי מוחמד רודף אחרי עומר אצילי (עמרי שטיין)ברק בכר מסתכל על הנעשה במגרש (עמרי שטיין)ברק יצחקי (עמרי שטיין)ירדן שועה ושחקני בית"ר ירושלים חוגגים (עמרי שטיין)עומר אצילי חוגג עם בריאן קרבאלי וטימוטי מוזי (עמרי שטיין)עומר אצילי לא שוכח להודות (עמרי שטיין)קנג'י גורה בטירוף (עמרי שטיין)קנג'י גורה משתיק (עמרי שטיין)ירדן שועה חוגג עם זיו בן שימול (עמרי שטיין)שריף כיוף מנחם את גוני נאור (עמרי שטיין)גוני נאור לא מאמין שזה קרה לו (עמרי שטיין)זיו בן שימול בטירוף (רדאד ג'בארה)זיו בן שימול בטירוף (רדאד ג'בארה)ברק יצחקי וזיו בן שימול בעננים (רדאד ג'בארה)זיו בן שימול בטירוף עם הקהל (רדאד ג'בארה)שחקני בית"ר ירושלים בטירוף (רדאד ג'בארה)שחקני מכבי חיפה מאוכזבים (עמרי שטיין)שחקני בית"ר ירושלים חוגגים בסיום (רדאד ג'בארה) הוספת תגובה טוען תגובות... • השב • הוסף תגובה בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי השימוש