יום שני, 22.12.2025 שעה 22:04
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3515-3415הפועל ב"ש1
3017-3514בית"ר ירושלים2
2917-3215מכבי ת"א3
2519-2915הפועל ת"א4
2332-2915מכבי נתניה5
2214-2614מכבי חיפה6
2019-1915בני סכנין7
1824-2215הפועל חיפה8
1829-2215מ.ס אשדוד9
1726-2315הפועל פ"ת10
1733-1715עירוני טבריה11
1324-1715עירוני ק"ש12
1121-1315הפועל ירושלים13
439-1115מכבי בני ריינה14

צרות בצרורות: שון גולדברג נפגע בראש והוחלף

במשחק שהחל גם כך בלי סק ובטאיי, בלם מכבי חיפה התנגש בפיינגזיכט והוחלף נגד בית"ר י-ם כבר בדקה ה-33. בהמשך פונה לבית החולים עם חתך עמוק בשפה

|
שון גולדברג יורד מהדשא לקבל טיפול (עמרי שטיין)
שון גולדברג יורד מהדשא לקבל טיפול (עמרי שטיין)

אל המשחק נגד בית”ר ירושלים הגיעה מכבי חיפה כשהיא גם כך בסגל מעט חסר, בטח בחלק האחורי, והצרות כמו שאומרים באות בצרורות. בדקה ה-33 של ההתמודדות בלם הקבוצה שון גולדברג נפגע ולא יכול היה להמשיך, כשהוא הוחלף בזוהר זסנו. בהמשך הוא גם פונה אל בית החולים בשל חתך עמוק בשפה.

עבודלאי סק יצא לאליפות אפריקה ולא יכול לעזור לברק בכר בתקופה הקרובה, וגם יילה בטאיי שלפרקים תופקד כבלם בשלישייה מאחור קיבל אדום במחזור הקודם ולא יכול היה לשחק הערב (שני). המאמן החליט ללכת עם שלושה בלמים בדמות גולדברג, ליסב עיסאת וינון פיינגזיכט, אך כאמור גולדברג ירד מוקדם.

שון גולדברג שוכב על הדשא ומקבל טיפול רפואי (עמרי שטיין)שון גולדברג שוכב על הדשא ומקבל טיפול רפואי (עמרי שטיין)

גולדברג ופיינגזיכט התנגשו עם הראשים במראה שלא כל כך היה נעים לראות, כאשר הכישרון קם די מהר והתאושש, אך הוותיק בסופו של דבר לא יכול היה להמשיך והוחלף בהוראת הרופא של המועדון. אם לא יהיה כשיר למחזורים הבאים, בכר יצטרך לאלתר כשהוא עדיין יהיה בלי סק, אך כן עם בטאיי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהבית
לאמין ימאל פתח יוטיוב ושיתף סרטון מהביתנגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */