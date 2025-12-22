צרות בצרורות: שון גולדברג נפגע בראש והוחלף

אל המשחק נגד בית”ר ירושלים הגיעה מכבי חיפה כשהיא גם כך בסגל מעט חסר, בטח בחלק האחורי, והצרות כמו שאומרים באות בצרורות. בדקה ה-33 של ההתמודדות בלם הקבוצה שון גולדברג נפגע ולא יכול היה להמשיך, כשהוא הוחלף בזוהר זסנו. בהמשך הוא גם פונה אל בית החולים בשל חתך עמוק בשפה.

עבודלאי סק יצא לאליפות אפריקה ולא יכול לעזור לברק בכר בתקופה הקרובה, וגם יילה בטאיי שלפרקים תופקד כבלם בשלישייה מאחור קיבל אדום במחזור הקודם ולא יכול היה לשחק הערב (שני). המאמן החליט ללכת עם שלושה בלמים בדמות גולדברג, ליסב עיסאת וינון פיינגזיכט, אך כאמור גולדברג ירד מוקדם.

שון גולדברג שוכב על הדשא ומקבל טיפול רפואי (עמרי שטיין)

גולדברג ופיינגזיכט התנגשו עם הראשים במראה שלא כל כך היה נעים לראות, כאשר הכישרון קם די מהר והתאושש, אך הוותיק בסופו של דבר לא יכול היה להמשיך והוחלף בהוראת הרופא של המועדון. אם לא יהיה כשיר למחזורים הבאים, בכר יצטרך לאלתר כשהוא עדיין יהיה בלי סק, אך כן עם בטאיי.