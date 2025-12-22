90 דק' לדיא סבע, אמדספור איבדה את הפסגה

הכדורגל באירופה ממשיך לצבור תאוצה משבוע לשבוע ויחד עם כל הקבוצות שמנסות להמשיך לעמוד במטרות ויעדים שהוצבו, כך גם הליגיונרים שלנו מעבר לים מנסים להמשיך לעשות חיל ולעזור למועדונים שלהם, וגם היום (שני) חלק מהם שיחקו.

# בליגה השנייה בטורקיה, אמדספור סיימה ב-0:0 עם בודרומספור במסגרת המחזור ה-18, כאשר דיא סבע שיחק 90 דקות אצל האורחת. קבוצתו של הקשר נעצרה אחרי שלושה ניצחונות ברציפות ואיבדה את הפסגה, כשהיא בתיקו עם פנדיקספור, אך עם הפרש שערים גרוע יותר.

# ביוון, לבאדיקוס ניצחה 0:2 בחוץ את פנסראייקוס כשהישאם לאיוס פתח בהרכב של המנצחת וירד בדקה ה-87 כשקבוצתו הובילה 0:1. לבאדיקוס במקום הרביעי עם 28 נקודות אחרי 15 מחזורים, תשע נקודות מהפסגה, עם ניצחון שני ברציפות. אגב, אלן אוז’בולט, אקס הפועל ת”א והפועל חיפה, שיחק 65 דקות, כשג’ואל אבו חנא לא היה בסגל בעקבות פציעה.